Jimi Hendrix bi danes praznoval 80. rojstni dan

Pred 80 leti se je rodil ameriški kitarist in pevec Jimi Hendrix, eden najbolj vplivnih ameriških rock glasbenikov 20. stoletja. V inovativnem kitarskem zvoku je združil prvine rocka, bluesa in jazza ter ga pospremil s svojstveno odrsko pojavnostjo. V 60. letih je s svojimi skladbami dosegal vrhove ameriških in britanskih lestvic.

Jimi Hendrix se je rodil leta 1942 v Seattlu. Kitaro je začel igrati pri petnajstih letih in se kmalu zatem pridružil več ameriškim zasedbam, med njimi tudi slavnemu Little Richardu, s katerim je sodeloval vse do sredine 60. let. Leta 1966 se je preselil v Veliko Britanijo, kjer je sestavil zasedbo Jimi Hendrix Experience in z njo v nekaj mesecih zasedel glasbene lestvice s skladbami Hey Joe, Purple Haze in The Wind Cries Mary.

V ZDA je zaslovel po nastopu na festivalu Monterey leta 1967, ko je že izdal debitantski album Are You Experienced. Temu sta sledila le še dva studijska izdelka Axis: Bold as Love (1967) in Electric Ladyland (1968) ter nastopa na festivalih Woodstock leta 1969 in Isle of Wight leta 1970.

Glasbenika s pravim imenom Johnny Allen Hendrix so več čas spremljale težave z drogami, ki so bile tudi najverjetnejši vzrok njegove nepojasnjene smrti 18. septembra 1970 v Londonu. Start je bil 27 let, zaradi česar so ga uvrstili v klub 27, na seznam priljubljenih glasbenikov in umetnikov, na katerem so še Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Robert Johnson, Kurt Cobain in Amy Winehouse, ki so prav tako sloveli po tveganem načinu življenja in so umrli pri tej starosti.

Po podatkih spletne enciklopedije Britannica je Hendrix tradicijo ameriškega bluesa, jazza, rocka in soula spojil s tehnikami britanskega avantgardnega rocka ter električno kitaro ukrojil po svojem okusu, saj je predrugačil tako njen izrazni potencial kot zvočno paleto. Kot kitarist levičar je svoje skladbe zasnoval od divjega rocka do nežnih balad. Med najbolj prepoznavnimi sta tudi Foxy Lady in Voodoo Chile.

Poznavalci se strinjajo, da je v kratki glasbeni karieri, ki je aktivno trajala le štiri leta, iznašel edinstven kitarski slog, katerega vplivi so še danes opazni v popularni glasbi in kulturi. Bil pa je tudi najbolj karizmatičen koncertni izvajalec svoje generacije, je še zapisala Britannica.

Revija Guitar Player ga je leta 1970 imenovala za kitarista leta, revija Rolling Stone pa je njegove tri albume uvrstila med 500 najboljših albumov vseh časov. Njegov prvenec je bil dodan v ameriški nacionalni register posnetkov pri Kongresni knjižnici kot del "nacionalne zvočne zapuščine". Zasedbo Jimi Hendrix Experience so leta 1992 sprejeli v Dvorano slavnih rock and rolla.

