Igralka Anna Paquin je ta teden predstavila svoj novi film A Bit Of Light, na premieri v New Yorku pa je na rdeči preprogi presenetila, ko si je pri hoji pomagala s palico.

Kot je povedala za revijo People, jo že dve leti pestijo zdravstvene težave, zaradi katerih se težko giblje, sooča pa se tudi z motnjami govora. Za kakšen zdravstveni zaplet gre, ni razkrila, izjavila je le, da ji "ni lahko".

Oskar pri le 11 letih

Ob tem je poudarila, da je neskončno srečna, da lahko še vedno dela to, kar ima najraje. "Neodvisni film je bil moja prva ljubezen, prek njega sem prišla v filmsko industrijo," je dejala igralka, ki jo je svet spoznal, ko je pri le 11 letih dobila oskarja za vlogo v filmu Klavir režiserke Jane Campion, "takrat sem delala z ljudmi, ki so želeli predvsem pripovedovati zgodbe in to početi iskreno."

Na premieri jo je spremljal mož Stephen Moyer, ki ga je spoznala na snemanju serije Prava kri. Foto: Guliverimage

V Kanadi rojena igralka, ki je odraščala na Novi Zelandiji, je po Klavirju ustvarila vrsto prepoznavnih vlog, med drugim je igrala v priljubljeni HBO-jevi vampirski seriji Prava kri (True Blood), na snemanju katere je spoznala tudi svojega zdajšnjega moža Stephena Moyerja.