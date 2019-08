Umrl je legendarni igralec Peter Fonda

Peter Fonda je v petek zjutraj umrl na svojem domu v Los Angelesu, obkrožen z družino. Uradni vzrok smrti je bila odpoved dihanja zaradi pljučnega raka. "Z globoko žalostjo sporočamo novico, da je Peter Fonda umrl," je potrdil tiskovni predstavnik družine.

"V enem najbolj žalostnih trenutkov našega življenja ne najdemo ustreznih besed, s katerimi bi izrazili bolečino v naših srcih. Ko žalujemo, vas prosimo, da spoštujete našo zasebnost," je v izjavi zapisala družina.

Fonda je soavtor in producent filma Goli v sedlu iz leta 1969 v distribuciji Columbia Pictures, v katerem je nastopil skupaj z Dennisom Hopperjem in Jackom Nicholsonom. Scenarij za film so napisali Hopper, Fonda in Terry Southern.

Dennis Hopper in Peter Fonda leta 1971. Foto: Getty Images

S filmom, ki je postal kultna hollywoodska klasika, si je Fonda prislužil nominacijo za najboljši filmski scenarij. Za oskarja je bil ponovno nominiran skoraj tri desetletja pozneje, in sicer za najboljšega igralca za Uleejevo zlato (1997), vendar mu ga je odnesel prav Nicholson.

Fonda se je rodil v New Yorku legendarnemu filmskemu zvezdniku Henryju Fondi in Frances Ford Seymour. Bil je mlajši brat aktivistke in igralke Jane Fonda. Kariero je začel kot igralec na Broadwayu. Bil je tudi navdušen okoljevarstvenik, med drugim je bil koproducent dokumentarnega filma The Big Fix iz leta 2012.

Fonda je bil trikrat poročen in ima dva otroka, njegova hči Bridget Fonda je prav tako znana filmska igralka.