Na male zaslone prihaja nova serija z naslovom How I met your father (Kako sem spoznala tvojega očeta op. p.). Mama Sofija, ki jo bo odigrala priljubljena ameriška igralka Hilary Duff, bo svojemu sinu pripovedovala, kako je spoznala njegovega očeta.

Novo televizijsko serijo bo producirala produkcija Hulu, ki je že izdala naročilo za deset epizod. "Kako sem spoznal vajino mamo, je še vedno ena najbolj inovativnih in priljubljenih komedij na televiziji," je povedal Craig Erwich, predsednik produkcije Hulu Originals in televizijske mreže ABC Entertainment.

Serija se je začela predvajati leta 2005 in zaključila leta 2014. V originalu so jo odigrali Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel in Alyson Hannigan. Novo različico so želeli ustvariti že leta 2013, v kateri bi igrala Greta Gerwig, pripovedovalka zgodbe naj bi bila priljubljena Meg Ryan, vendar projekta na koncu niso uresničili.

Scenarista in izvršna producenta težko pričakovane serije Kako sem spoznala tvojega očeta sta Isaac Aptaker in Elizabeth Berger, ustvarjanju pa se bosta pridružila tudi Carter Bays in Craig Thomas, soustvarjalca serije Kako sem spoznal vajino mamo.

Nova različica se bo odvijala v letu 2021, kjer bo mama Sofija s svojo skupino prijateljev ugotavljala, kdo je, kaj si želi od življenja in kako se zaljubiti v času zmenkarskih aplikacij in omejenih možnosti.

Hilary Duff, ki bo odigrala mamo in se preizkusila v vlogi producentke, pravi, da se vloge Sofije zelo veseli. "Kot velika oboževalka serije sem počaščena, da sta mi Craig in Carter zaupala nadaljevanje svoje uspešnice. Isaac in Elizabeth sta briljantna in komaj čakam, da bom začela sodelovati z njima," je še dodala uspešna igralka, navaja Variety.

Datum premiere nove serije za zdaj ostaja skrivnost.

