Pevec One Direction ni odobril "prizora seksa" s članom skupine #video

V zadnji predvajani epizodi serije Evforija so prikazali prizor seksa med dvema članoma izjemno priljubljene skupine One Direction Harryjem Stylesom in Louisom Tomlinsonom. Drugi pravi, da tega ni odobril in da je zgrožen.

Pred kratkim je na male zaslone prišla nova serija Evforija, ki je po zgolj treh delih vzbudila zgražanje. Predvsem zaradi nazornega prikaza spolnosti in uporabe mamil, nato pa še zaradi prizora seksa med dvema zelo priljubljenima članoma skupine One Direction.

V seriji lik Kat Hernandez napiše zgodbo o Larryju Stylinsonu, fantazijo o Harryju Stylesu in Louisu Tomlinsonu, ki jo podkrepi animiran prizor pevcev med seksom.

Oboževalci: To je nespoštljivo

Po predvajanju tretje epizode, v kateri je bil ta prizor, so se na Twitterju oglasili oboževalci skupine One Direction in se spraševali, ali sta Louis in Harry to odobrila. Louis se je na zapis neke oboževalke odzval takole:

"Lahko rečem, da me o tem niso obvestili, prav tako tega nisem odobril."

I can categorically say that I was not contacted nor did I approve it. — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 1, 2019

Številni oboževalci so prizor opisali kot nespoštljiv do pevcev in dodali, da bi ju morali vprašati za dovoljenje. "Škoda, da je tako velika televizija, kot je HBO, naredila nekaj takšnega brez privoljenja," je zapisal nekdo, drugi pa: "Nihče si ne zasluži takšne nespoštljivosti." HBO se za zdaj še ni odzval na pritožbe.

Evforija je na sporedu vsak ponedeljek zvečer. Foto: HBO

Nova serija Evforija je bila takoj po premieri deležna tako zgražanja kot pohval, saj se osredotoča na prikazovanje spolnosti in uporabo mamil med mladimi, nič manj pomembna pa ni uporaba sodobnih tehnologij, predvsem pametnih telefonov. Takoj po premieri je doživela burne odzive tako v javnosti kot med kritiki, pa tudi na družbenih omrežjih. Medtem ko so nekateri kritizirali serijo, čaš da skuša predvsem šokirati in nima prave vsebine, so drugi hvalili svežo vizualno podobo, izpiljene pristope v montaži in drznost. Novi deli serije so na HBO na sporedu vsak ponedeljek zvečer, na voljo pa so tudi na HBO GO.

