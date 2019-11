Najhitrejši film letošnjega leta, ki si ga boste zapomnili za vedno

Oglasno sporočilo

"Pisali bomo zgodovino"(Carroll Shelby, Le Mans 66, 2019)

Leta 1959 je Carroll Shelby (Matt Damon) na vrhuncu svojega življenja, po tem ko zmaga najtežavnejšo dirko v moto športu – 24 urno dirko Le Mans. Vendar pa je njegova sreča kmalu porušena, saj mu zdravniki diagnosticirajo težavno srčno bolezen, zaradi katere ne sme nikoli več tekmovati. Izjemno iznajdljiv Shelby se tako posveti novi karieri – oblikovanju in prodaji avtomobilov v skladišču na Venice Beachu, kjer mu ob boku stoji tudi skupina inženirjev in mehanikov, med njimi tudi temperamenten testni voznik Ken Miles (Christian Bale). Ken je britanski dirkaški šampion in družinski človek, briljanten za volanom, vendar pa tudi odrezav, aroganten in brez sprejemanja kompromisov.

Ko se Shelbyjeva vozila na dirki Le Mans postavijo po robu uglednemu italijanskemu Enzu Ferrariju, to opazi tudi Ford Motor Company, ki najame Carrolla Shelbyja z namenom, da bi oblikoval in izdelal vrhunski dirkalni avtomobil, stroj, ki bi premagal Ferrarija na naizprosni francoski progi. Odločeni, da jim bo kljub minimalnim zmožnostim uspelo, se Shelby, Miles in njuna skupina borijo proti vmešavanjem korporacij, zakonom fizike in njihovimi osebnimi demoni, da bi ustvarili revolucionarno vozilo, ki bo zasenčilo vsakega tekmovalca. Njihova neizprosna prizadevanja pa seveda ne ostanejo brez žrtev, saj se kljub svoji drznosti kmalu zavedo, da zmaga ne bo prišla brez svoje cene.

Izzivalca (Le Mans 66) je zmagoslavna vendar žalostna zgodba iz zgodovine, v kateri igrajo dobitnik oskarja Matt Damon, dobitnik oskarja Christian Bale, Jon Bernthal, Tracy Letts in mnogi drugi. Režiral je James Mangold, scenarij pa so spisali Jez Butterworth & John-Henry Butterworth in Jason Keller.

V izbrana kina po Sloveniji (Kolosej, Maribox in Cineplexx Maribor) Izzivalca prihajata predpremierno v sredo, 13. novembra, na rednem sporedu v vseh kinih pa bo film od 14. novembra dalje.

