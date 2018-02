Matt LeBlanc komentiral kritike milenijcev, da so Prijatelji problematični

Po tem, ko so milenijci na Twitterju komentirali stare filme o Jamesu Bondu in slavno serijo Prijatelji, češ da so seksistični in neprimerni, se je zdaj oglasil Matt LeBlanc in povedal, kaj si misli o teh kritikah.

Matt je lik Joeyja upodabljal deset let in ga je zaznamoval za vse življenje. Foto: Getty Images

Skoraj istočasno, kot so milenijci ponovno odkrili stare filme o Jamesu Bondu in Seana Conneryja v vlogi Bonda označili za rasističnega in izjemno žaljivega do žensk, nekateri so ga označili celo za posiljevalca, je Netflix predvajal sezone ene najbolj priljubljenih serij, Prijatelji.

Tudi te so milenijci skritizirali, češ da so liki rasistični, homofobični in seksistični. Zmotile so jih šale o debelosti, gejevske izjave in način, kako je Joey (Matt LeBlanc) osvajal ženske. Na seksizem so opozorili tudi, ko je Rachel (Jennifer Aniston) najela moškega za varuško, česar Ross (David Schwimmer) ni prenesel in ga je celo vprašal, ali je homoseksualec. Serijo so kritizirali tudi zaradi pomanjkanja raznolikosti kulture.

Na vse te očitke se je zdaj odzval Matt LeBlanc, ki je Joeyja igral deset let, zdaj pa je glavni voditelj avtomobilistične oddaje Top Gear:

V Top Gearu se vzdržimo kakršnekoli politične vsebine in se nočemo oklepati ene teme. Tudi v Prijateljih smo delali tako. Dotikali smo se tem, ki so večne: zaupanje, ljubezen, razmerja, izdaja, družina in takšne stvari.

Ob tem je dodal, da se noče spuščati v debato o tem, kako milenijci dojemajo Prijatelje, a da se z njihovimi kritikami ne strinja.