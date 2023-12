Kenijska igralka Lupita Nyong'o bo na čelu žirije glavnega tekmovalnega programa 74. mednarodnega filmskega festivala Berlinale, je današnje sporočilo s festivala povzela nemška tiskovna agencija dpa. Z oskarjem nagrajena 40-letna igralka je znana iz filmov 12 let suženj in Črni panter. Je tudi režiserka, producentka in avtorica.

"Lupita Nyong'o uteleša tisto, kar imamo radi pri kinematografiji, vsestranski pristop do različnih projektov, sposobnost nagovarjanja različnih ciljnih skupin in hkrati doslednost, ki je jasno vidna v njenih vlogah ne glede na to, kako različne so. Vesela in ponosna sva, da je sprejela najino povabilo za predsednico žirije 74. Berlinala," je sporočil vodilni dvojec Berlinala Mariette Rissenbeek in Carlo Chatrian, ki se s tega položaja sicer poslavlja.

Nyong'ova globoko počaščena zaradi imenovanja za predsednico žirije Berlinala

Prihodnje vodstvo filmskega festivala v nemški prestolnici naj bi predstavili v torek.

V Mehiki rojena Nyong'ova, ki je odraščala v Keniji, film in gledališče pa študirala v ZDA, je v odzivu povedala, da je globoko počaščena zaradi imenovanja za predsednico žirije Berlinala. Dodala je, da se veseli, da bo proslavila in predstavila izjemno delo filmskih ustvarjalcev z vsega sveta.

74. Berlinale bo potekal od 15. do 25. februarja prihodnje leto.

