Omrežje, kjer lahko kupujete najcenejšo elektriko

Da so sončne elektrarne v Sloveniji prava pot do zelene električne energije, je že dodobra znano. A kaj lahko pričakujemo z ukinitvijo net meteringa in prihodom novega omrežninskega akta, ki uvaja kar pettarifni sistem zaračunavanja električne energije? Roman Bernard, direktor in lastnik slovenskega podjetja Ngen , ki je že osvojilo tudi evropski trg, ima rešitev, s katero boste lahko tudi v prihodnje ustvarjali in porabljali zeleno energijo, postali samooskrbni oziroma če boste še vedno odkupovali elektriko, boste to lahko pri Ngenu dobili po najnižji ceni.

Foto: Bojan Puhek

Roman Bernard, eden od najuspešnejših slovenskih poslovnežev, se že od nekdaj tako ali drugače ukvarja z elektriko. Po koncu izobraževanja iz elektrotehnične smeri se je zaposlil v Savskih elektrarnah, po 12 letih pa se je odločil, da je čas za samostojno podjetniško pot. Oral je ledino na področju kabelske televizije v Sloveniji in svoje podjetje Astra Telekom, ki je postalo del skupine Gorenjski kabel, dobro prodal skladom, iz katerih je nastal Telemach. Danes je direktor in lastnik podjetja Ngen, ki je svoje poslovanje razširilo iz Slovenije tudi na evropski trg, kjer že žanje uspehe.

Roman Bernard, direktor podjetja Ngen. Foto: Bojan Puhek

Ambasador zelene transformacije v Evropi

Energetika je bila dolgo v domeni držav, z regulacijo na evropski ravni pa so od leta 2018 na ta trg lahko vstopile tudi tržne storitve. Ta trenutek je bil osnova za nastanek danes uspešnega evropskega podjetja Ngen.

Smo v obdobju sprememb, ki jih bo v naslednjih letih zelene transformacije le še več, in rešitve tržnih storitev so tiste, ki bodo imele ključno vlogo pri vzdrževanju energetskega sistema, od katerega smo vsi odvisni oziroma, z drugimi besedami, nam lahko olajšajo marsikatero zagato, s katero se že srečujemo ali pa se še bomo.

"Na evropski ravni je Ngen ambasador te zgodbe," nam pove Roman Bernard in doda, da so našli super rešitve, ki jih omogoča digitalizacija. Razvoj na tem področju je neverjetno hiter in omogoča še do pred kratkim nepredstavljive možnosti.

Sistem Ngen Star. Foto: Bojan Puhek

Hibridna sončna elektrarna Ngen Star rešitev za energetske izzive prihodnosti

"Kot odgovor na trenutne in tudi prihajajoče izzive v energetiki so pri podjetju Ngen razvili svojo rešitev, imenovano Ngen Star. Ta združuje rešitev za končnega uporabnika, ki mu ponuja sodoben sistem za naslednjih 20 let ter obenem omogoča sodelovanje na energetskem trgu v obliki deljenja presežkov med uporabniki kot tudi v obliki zagotavljanja pomoči energetskemu sistemu posamezne države."

Foto: Bojan Puhek Proizvodnja zelene energije v Evropi bo v prihodnje namreč pretežno izvirala iz vetrnih in sončnih elektrarn, kar pomeni, da bo sistem odvisen od vremena. Pričakujemo lahko drastična nihanja v omrežju električne energije. Če to povežemo še s podatkom, da danes številne zelene rešitve oziroma naprave za pridobivanje zelene energije, ki so na voljo po Sloveniji oziroma po evropskih državah, med seboj niso povezane oziroma ne vedo druga za drugo, je jasno, da smo pred velikim izzivom. Kot odgovor na ta položaj so pri podjetju Ngen razvili programsko opremo sistema Ngen Star, ki je skupaj z aplikacijo plod slovenskega znanja ter tako na slovenskem kot tudi evropskem trgu pomeni pomemben korak na poti do zelene transformacije. Uporabnikom ponuja več kot zgolj sončno elektrarno s hranilnikom, saj je za tem ves sistem, ki poleg idealne rešitve za uporabnika pomaga tudi primernemu energetskemu sistemu države, nam je v pogovoru pojasnil Roman Bernard.

Sistem Ngen Star se lahko pohvali s tako dobro programsko opremo, da bo ta zaznala morebitne napake še pred uporabnikom, jih javila podjetju Ngen, njihovi strokovnjaki pa jih bodo nemudoma odpravili. Prav zato se lahko pohvalijo tudi z izjemno kakovostnim poprodajnim servisom.

Hibridna sončna elektrarna, ki se prilagaja potrebam uporabnika

Foto: Bojan Puhek

Z vidika uporabnika je Ngen Star hibridni sistem, ki združuje sončno elektrarno s hranilnikom. Prednost tega sistema v primerjavi s klasičnimi sončnimi elektrarnami je v njegovi popolni prilagodljivosti potrebam uporabnika. Kot je pojasnil Roman Bernard, bo sončna elektrarna s sistemom Ngen Star presežke energije spravila v hranilnik. Ob tem je lahko priklopljena na omrežje in sledi nastavljeni omejitvi glede oddaje elektrike v omrežje, skladno s pridobljenim soglasjem uporabnika.

Sistem tako samodejno prilagaja svojo proizvodnjo. "Na primer, če imamo polno baterijo in nimamo porabe, dovoljenje za oddajo v omrežje imamo pa za en kilovat. Sistem bo samodejno zreduciral proizvodnjo ali pa bo v hiši priključil neke dodatne naprave uporabnika, da bo poskušal to sončno proizvodnjo raje optimizirati ter porabiti elektriko kot zgolj zmanjšati proizvodnjo," je obrazložil eno od prednosti sistema Ngen Star.

Druga prednost v primerjavi s klasičnimi sončnimi elektrarnami pa je, da hibridna sončna elektrarna Ngen Star deluje tudi v primeru izpada električne energije ter praktično omogoča samozadostnost. Sončna elektrarna namreč brez elektrike ne deluje, v primeru kombinacije s hranilnikom pa bo delovala tudi ob morebitnem izpadu omrežja.

Foto: Bojan Puhek

Ko je vseeno, kakšno omejitev določa vaše soglasje Za priključitev vsake sončne elektrarne, ki je večja od 600 vatov, potrebujete soglasje elektrodistributerja. A sistem Ngen Star se od preostalih sončnih elektrarn s hranilnikom razlikuje po tem, da je popolnoma vseeno, kakšno omejitev dobite skupaj s soglasjem. Lahko se celo zgodi, da ne dobite dovoljenja za oddajanje presežkov ustvarjene električne energije v omrežje. Foto: Bojan Puhek Uporabnik Ngen Star sistema si samo nastavi dovoljeno vrednost, ki jo skladno s soglasjem lahko oddaja v omrežje, četudi je ta vrednost nič. "Tako imamo lahko skoraj vsi Slovenci s sistemom Ngen Star svojo sončno elektrarno. Ni nobenih omejitev. Soglasje za postavitev elektrarne dobi vsak, vprašanje je samo, kakšno omejitev za oddajanje v omrežje prejme posameznik," je pojasnil Roman Bernard in dodal, da četudi posamezno gospodinjstvo pozneje prejme novo soglasje s spremenjenim dovoljenjem za oddajo elektrike v omrežje, se v programu Ngen Star le posodobi nastavitev in vse deluje naprej. Prilagodljivost je torej še ena prednost, s katero se lahko zagotovo pohvali sistem Ngen Star.

Z aktivnim sodelovanjem v omrežju do cenejše elektrike

Ker so v omrežju Ngen povezani številni uporabniki, sistem Ngen Star na eni strani poskrbi za uporabnika, hkrati pa mu omogoča aktivno sodelovanje v omrežju. "V omrežju smo vsi povezani. To aktivno sodelovanje v omrežju se za končnega uporabnika odraža tako, da ko so v energetskem sistemu presežki elektrike, jih lahko uporabniki izkoristijo. S tem pravzaprav pomagajo sistemu in zato dobijo tudi cenejšo ceno elektrike. Uporabnik pa lahko pomaga tudi na drugačen način. Ko v energetskem sistemu elektrike zmanjkuje, se lahko aktivirajo hranilniki, da proizvajajo ravno toliko elektrike, kot je uporabnik doma potrebuje, ob čemer poskuša sistem zmanjšati porabo. Tako se ustvarja rezerva elektrike in posameznik spet pomaga vsemu sistemu pri vzdrževanju ravnovesja pri proizvodnji in porabi električne energije," nam je v pogovoru razložil Roman Bernard.

Foto: Bojan Puhek

Občutne prihranke omogoča tudi zgolj nakup hranilnika Prebivalci večstanovanjskih objektov ali blokov pogosto nimajo možnosti za postavitev lastne sončne elektrarne. Ne glede na to, ali se odločijo za skupno naložbo v sončno elektrarno, lahko istočasno doma postavijo svoj hranilnik in se priklopijo v omrežje Ngen. Se sprašujete, zakaj bi kupili samo hranilnik, kako vam lahko ta pomaga, če nimate lastne sončne elektrarne? Kot nam je pojasnil Roman Bernard, je skrivnost prav v kombinaciji s priklopom v omrežje Ngen. Ta bo namreč polnil hranilnik po dinamičnih cenah. Program bo samodejno poskrbel, da se bo baterija polnila z elektriko takrat, ko bo cena energije najnižja, uporabili pa jo boste lahko iz hranilnika tudi takrat, ko bo sicer cena elektrike iz omrežja najvišja, na primer zvečer. Tako bodo tudi uporabniki omrežja Ngen, ki bodo vgradili zgolj hranilnik, brez sončne elektrarne, deležni številnih prednosti in nižjih cen na položnicah za električno energijo.

Tudi do 100-odstotni popust na elektriko v omrežju Ngen

Popust na električno energijo, ki jo uporabniki črpajo iz omrežja Ngen, je v letošnjem letu 40 odstotkov na pogodbeno ceno, kar je po besedah Romana Bernarda malo. Gre za posledico trenutne regulacije cen, zaradi česar ponudba ne more biti tržna. Ko se bo regulacija sprostila in bo trg zadihal, bodo znova mogoči celo 80- ali 100-odstotni popusti. "Če pogledamo leto 2021, smo ponudili popuste do 80 odstotkov."

Foto: Bojan Puhek

V prihodnosti bodo razlike v ceni električne energije skozi dan lahko dosegle tudi do tisoč evrov. Z baterijami, ki se odzivajo na razmere, platforma Ngen Star omogoča hitro odzivnost. Baterije se lahko v času energetskih presežkov hitro napolnijo.

Presežke ustvarjene električne energije lahko prenesete tudi na drugo odjemno mesto

Vsi uporabniki omrežja Ngen, pa naj gre samo za odjemalce ali lastnike lastne proizvodnje enote, torej sončne elektrarne, ali pa kombinacije, lahko presežke električne energije na svojem merilnem mestu prenesejo na drugo merilno mesto kjerkoli v Sloveniji. Edini pogoj je, da je Ngen dobavitelj električne energije.

Če imata obe merilni mesti hranilnik, potem podjetje Ngen ne zaračuna elektrike, ki se prenaša, temveč samo storitev transporta, je še povedal Roman Bernard.