Šok za Francozinjo: ko te v boju za zlato medaljo izda obleka

Zgodbe, ki jih pišejo olimpijske igre

Obleka ji jo je zagodla med olimpijskim nastopom, natančneje med izvajanjem kratkega programa med plesnimi pari, ko se ji je ob nagibu nazaj odpel zgornji del obleke, njena leva dojka pa je med drsanjem večkrat pokukala na plano.

Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning



The clasp at the back of her halter snapped.



Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu — CBC Olympics (@CBCOlympics) February 19, 2018

Par je kljub težavi z obleko program pogumno izpeljal do konca in bil pri tem zelo uspešen. Zaostala sta namreč samo za kanadskim plesnim parom Tesso Virtue in Scottom Moirom, olimpijskima prvakoma iz Vancouvra in podprvakoma iz Sočija, ki sta v kratkem programu zbrala rekordnih 83,67 točke. Francoski par Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron zaostajata za 1,74 točke. Prosti program bo na sporedu v noči na torek ob 2. uri zjutraj po slovenskem času.

Plesni parki se bodo s prostim programom predstavili v noči na torek. Foto: Getty Images

Informacija o težavah z obleko se je kot požar razširila po družbenih omrežjih, številni pa so obsodili tudi televizijo, ki je drsanje prenašala, saj so kader, v katerih se Gabriella bori z obleko, predvajali tudi v počasnem posnetku.

22-letna Francozinja je priznala, da jo je dogodek zelo prizadel in da se je s tem uresničila njena največja olimpijska močna mora.

Foto: Getty Images

Odzivi na Twitterju:

Seriously, a million points to Gabriella Papadakis for just saying "Fuck it" when her dress broke and skating with her entire boob out. That is a bad bitch. 🇫🇷⛸️⛸️ — Onson Sweemey (@ChurchCarlton) February 19, 2018

Ummmm, just saying, a director at the OBS (Olympic Broadcasting System) totally chose those slow motion replays. That nip slip of Gabriella Papadakis at the end did not have to be included. How very disrespectful. — Kyle Shewfelt (@kyleshew) February 19, 2018

I so feel for Gabriella Papadakis. You work your whole lives for this moment. World, let’s not let their performance boil down to a wardrobe malfunction. #PapadakisCizeron #Olympics2018 pic.twitter.com/kXKnhrVIsY — Lien Yeung (@LienY) February 19, 2018

After suffering a 'nightmare' wardrobe malfunction Gabriella Papadakis still produced an incredible 81.93 point performance... 😮



She stood up and showed true professionalism. Class! ⛸️👏https://t.co/PPrSqJS95j — SPORTbible (@sportbible) February 19, 2018