Zabavajte se ob spremljanju zimskih olimpijskih iger ter ob tem še zaslužite

Le še malo nas loči od novega velikega športnega dogodka. Oči svetovne javnosti bodo od 4. februarja uprte v kitajsko prestolnico Peking, kjer bo na sporedu 24. zimska izvedba olimpijskih iger. Ponovno bomo močno stiskali pesti za naše najuspešnejše zimske športnike, ki nam bodo ponovno lepšali dneve in poskrbeli za veselje in zabavo ob spremljanju njihovih nastopov. Dodatno lahko spremljanje športnih nastopov popestrijo tudi športne stave pod okriljem Športne loterije. A le ob odgovornem in varnem ravnanju – igranje naj bo v zabavo in veselje, in ne za osnovni vir zaslužka. #Pekingprihajamo #Imamoto

Pri Športni loteriji so že od nekdaj ponosni pokrovitelji slovenskega športa. Trudijo se, da so prisotni na različnih športnih področjih in ravneh, od amaterskega do profesionalnega športa, med drugim so tudi velik sponzor OKS in naših letošnjih zimskih olimpijcev. Zimske olimpijske igre so del ponudbe športnih napovedi pri Športni loteriji, slovenske nastope na ZOI poiščite pod zavihkom Slovenski šport, kjer se vam bo prikazala pestra stavniška izbira ter priložnost za zaslužek in odgovorno zabavo.

Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu od 4. do 20. februarja bo nastopilo 41 slovenskih športnikov. Največ medalj do zdaj je Slovenija osvojila v Sočiju leta 2014, ko so se naši športniki domov vrnili kar z osmimi, kar je našo državo glede na število prebivalcev na lestvici prejemnikov medalj uvrstilo na drugo mesto. Slovenska odprava je z zadnjih zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu pred štirimi leti prinesla dve kolajni, biatlonec Jakov Fak je na kraljevski biatlonski preizkušnji na 20 kilometrov postal olimpijski podprvak, deskar Žan Košir pa je v paralelnem veleslalomu osvojil bron.

Ti nastopi so še posebej težko pričakovani

Kaj pa letos? Slovenska olimpijska reprezentanca ima v ognju kar nekaj želez, ki lahko posežejo po najvišjih mestih. Med 4. in 20. februarjem bodo športniki tekmovali v sedmih športih in 15 disciplinah. Skupno nas čaka 109 tekmovanj oziroma osem več kot na zadnji izvedbi dogodka leta 2018 v Pjongčangu v Koreji.

Naši letošnji največji favoriti za kolajne? Prednostno velja omeniti predvsem biatlonca Jakova Faka, Anamarijo Lampič in Evo Urevc v smučarskem teku, pa smučarske skakalke in skakalce (na individualnih in ekipnih tekmah ter tekmah mešanih ekip) ter alpskega smučarja Žana Kranjca.

Smučarske skakalke so glede na rezultate v letošnji zimi glavne slovenske adutinje za medaljo na olimpijskih igrah. Foto: OKS

Olimpijske igre v Pekingu se bodo začele v petek, 4. februarja, s slovesnim odprtjem ob 13. uri po srednjeevropskem času. Na slavnostnem odprtju bo ob Ilki Štuhec slovensko zastavo vihtel Rok Marguč. Prva priložnost za slovensko kolajno bo že dan pozneje, v soboto, 5. februarja, ko bo ob 11.45 posamična tekma smučarskih skakalk. Sodeč po olimpijskem razporedu bo najverjetneje posebej pester 8. februar, praznični in za mnoge Slovence dela prost dan. Že ob štirih zjutraj bo na vrsti moško deskanje na snegu, disciplina paralelni slalom. Za medaljo se bodo potegovali kar štirje predstavniki Slovenije: Žan Košir, Tim Mastnak, Rok Marguč, Tit Štante. Ob pol desetih si boste lahko ogledali individualno tekmo v moškem biatlonu na 20 kilometrov. Na njej se bo za odličje potegoval Jakov Fak. Anamarija Lampič bo na tekmi smučarskega teka, v disciplini sprint prosti slog, nastopila ob 9. uri po našem času. Po kvalifikacijah, četrtfinalu in polfinalu bo finale sprinta na sporedu ob 12.47.

