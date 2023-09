V Avstriji brez interesa za nove Fis Games

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Za nas to trenutno sploh ni tema pogovorov. Potreben je prireditelj, ki bo gostil vsa ta tekmovanja in tega trenutno ne vidim," pravi predsednica zveze Roswitha Stadlober.

Fis Games so projekt novega predsednika Mednarodne smučarske zveze Johana Eliascha. Na sporedu naj bi bile na vsaka štiri leta in to v letih, ko ni olimpijskih iger ali svetovnih prvenstev. Skupaj naj bi trajala kar 16 dni.

V Avstriji ocenjujejo, da bo z novim tekmovanjem prišlo do inflacije velikih prireditev. Obenem pa priznavajo, da v projektu ne vidijo lastnega gostitelja tega dogodka, za katerega je doslej interes izrazil le švicarski St. Moritz. A v večini snežnih športov so prav Avstrijci tisti, ki bodo sodili v ožji ali širši krog kandidatov za kolajne.

V Avstriji se zaenkrat držijo preizkušenega recepta prirejanja svetovnih prvenstev. Prihodnje leto bodo gostili smučarje skakalce in svetovno prvenstvo na Kulmu, leta 2025 SP alpskih smučarjev v Saalbachu, 2027 SP v deskanju in smučanju prostega sloga. "Radi bi tudi SP v biatlonu in prav leta 2028 bomo obeležili 50-letnico prvega SP v Hochfilznu. Če nam ne bo uspelo, bomo s projektom skušali leta 2029," še pravi Stadlober.