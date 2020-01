Urška Pribošič v polfinalu: Uvrstitev me je kar presenetila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deskarji in deskarke prostega sloga so v švicarskem Laaxu zaključili s kvalifikacijskimi nastopi v disciplini snežni park (slopestyle). Na prvi tekmi svetovnega pokala sezone v tej disciplini se je Urška Pribošič s peto najboljšo oceno kvalifikacij uvrstila v polfinale. Ta bo na v sredo ob 10. uri, za šest mest v velikem finalu, ki bo v petek, se bo pomerilo dvanajst deklet.

"Uvrstitev me je kar presenetila. Seveda sem zelo vesela. V tukajšnjem dobro pripravljenem parku se počutim zelo dobro in samozavestno. Upam, da bom jutri nadaljevala v podobnem slogu," je za smučarsko zvezo Slovenije iz Laaxa sporočila 29-letna Blejka, ki bo tako na prvi tekmi svetovnega pokala v snežnem parku najmanj dvanajsta.

Moški so s kvalifikacijami opravili že v ponedeljek. Slovenski predstavnik Naj Mekinc, ki je lani v Laaxu s polfinalom in končnim 17. mestom dosegel izid kariere, je letos z nastopi končal že po kvalifikacijah in zasedel končno 40. mesto.

Program v Laaxu se v sredo nadaljuje z ženskim (10.00) in moškim (12.15) polfinalom v disciplini snežni park. V četrtek sledita ženski in moški polfinale v snežnem žlebu, kjer pa Slovenija nima svojih predstavnikov, saj je Tit Štante zaradi poškodbe roke ostal doma. V petek bo finale v snežnem parku, v soboto pod žarometi pa še finale v snežnem žlebu.

