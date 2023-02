Kranjec s sedmico napada kolajno, ki je še nima

Marco Odermatt Foto: Guliver Image Moški veleslalom na svetovnem prvenstvu v Franciji je vprašanje, kdo lahko premaga Marca Odermatta. Od 19 zmag v svetovnem pokalu jih je 11 dosegel prav v tej disciplini. Lani je osvojil mali kristalni globus in zlato kolajno na olimpijskih igrah. To zimo je nastopil na petih veleslalomih (izpustil je Schladming) in štirikrat zmagal in bil enkrat tretji. Po eno zmago imata Loic Meillard in Lucas Braathen, brez zmage, a s tremi drugimi mesti pa je drugi v svetovnem pokalu Henrik Kristoffersen.

"Res bi bil zadovoljen samo s kolajno"

Žan Kranjec Foto: Reuters Seveda pa v najožji krog favoritov za kolajne spada tudi srebrni olimpijec Žan Kranjec, ki je podobno konstanten kot Odermatt in Kristoffersen. Ima eno drugo mesto, dve tretji, dve peti in eno šesto. Ne skriva, da ga na svetovnem prvenstvu zanima samo kolajna. Ta mu še manjka. Pred dvema letoma je bil šesti, pred štirimi pa peti. "Moja sezona je solidna, rezultati so konstantni. Ne bom rekel, da sem bil z vsako vožnjo zadovoljen." Na progi L'Eclipse v Courchevelu Kranjec v svetovnem pokalu še ni nastopal. "Res bi bil zadovoljen samo s kolajno, ampak vsaka tekma je zgodba zase. Nikoli ne veš, kako se na koncu obrne. Težko rečem, ali bom, če bom peti ali šesti, razočaran ali ne. Odvisno od tega, kako bo potekala tekma. A moj cilj je kolajna."

SP v alpskem smučanju, Courchevel, veleslalom (M):

Kranjec bo edini Slovenec na startu, saj je Štefan Hadalin v četrtek zaradi slabega psihofizičnega stanja predčasno odpotoval domov.

Finalna vožnja se začne ob 13.30.