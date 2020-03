Srečanje s smučarsko legendo, ki je potolažilo Mikaelo Shiffrin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Mikaela Shiffrin, trikratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v alpskem smučanju preko družbenih omrežij sporočila, da se vrača v smučarsko karavano, je njena mama Eileen v pogovoru za ameriški časopis New York Times razkrila, kaj jima je vlilo upanja, da se bo po nenadni smrti moža in očeta Jeffa, življenje spet vrnilo v ustaljene tirnice.

Prav na isti dan, ko sta Mikaela Shiffrin in njena mama Eileen izvedeli, da se je Mikaelin oče Jeff usodno poškodoval v delovni nesreči, in sta na letališču v Münchnu čakali na polet proti ZDA, sta naleteli na nekdanjega ameriškega smučarja, za mnoge smučarsko legendo Bodeja Mullerja.

Ni šlo za klasično srečanje, polno vljudnostnih fraz, ampak za srečanje, ki je bilo prav zato, ker je minilo skoraj brez besed, toliko več vredno in pomenljivo.

"Bode je dejal, da ni vedel za nesrečo, da pa je takoj, ko ju je zagledal na letališču, začutil, da nekaj ni v redu," je Eileen Shiffrin pripovedovala novinarju ameriškega časnika The New York Times.

"Čeprav naju je samo objel in na začetku ni rekel ničesar, sem začutila, kaj mi govori – ne, nisi dobro, ampak vse bo v redu," pa je o pomembnem srečanju s svojim vzornikom povedala Mikaela. Dejala je, da je bilo srečanje zanjo navdihujoče in da ji je vlilo upanja.

Glede na težki preizkušnji, ki sta že pretresli življenje nekdanjega smučarskega zvezdnika – leta 2018 se mu je utopila 19-mesečna hči Emmy, pet let prej pa je nepričakovano izgubil mlajšega brata Chelona, a se mu je vseeno uspelo sprijazniti s tem, z ženo Morgan sta postala ambasadorja zgodnjega uvajanja otrok v svet plavanja, je vsekakor vedel, o čem govori.

Napovedala je vrnitev, a ne ve, če bo lahko smučala

Najboljša smučarka zadnjih let, ki ima v svoji lasti že tri velike kristalne globuse za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, je se včeraj preko družbenih omrežij zahvalila za vse izraze sočutja in podpore, ki jih je bila njena družina deležna ob tragični izgubi, in napovedala skorajšnjo vrnitev (ali pa vsaj poskus vrnitve) v smučarsko karavano, ki jo je zapustila 26. januarja.

Če bo vse po sreči, bo ta konec tedna v Areju na Švedskem nastopila na tekmi paralelnega slaloma in veleslaloma, če pa tega ne bo zmogla, ji bo v zadoščenje že to, da je vsaj poskušala.

"Verjamem, da bi moj oče želel, da vsaj poskusim," je sporočila svojim navijačem.

Upa, da bo na smučišču bližje očetu

Tudi v telefonskem pogovoru za New York Times je priznala, da ne bi mogla živeti sama s sabo, če se ne bi vrnila v štartno hišico. "Morda bom prav zaradi tega bližje očetu. Mogoče bo moji mami pomagalo, da se bo počutila, kot da mu je bližje. Če ne bo tako, se bova vrnili domov," je dejala Shiffrinova, ki je z mislimi še vedno drugje, kot pri smučanju, a se, kot kaže, ne misli vdati brez boja.

V času njene odsotnosti jo je v skupnem seštevku svetovnega pokala prehitela Italijanka Federica Brignone, ki si je pred Američanko nabrala 153 točk prednosti. V slalomski razvrstitvi je zdrsnila na drugo mesto – od prvega mesta, ki ga drži Petra Vlhova, jo loči 20 točk. V veleslalomski razvrstitvi je na tretjem mestu, peta je v smuku in sedma v superveleslalomu.

Do konca sezone je še sedem tekem, seveda pod pogojem, da bi zaradi novega koronavirusa prišlo do odpovedi.

Dan po pogrebu nazaj na smuči

Shiffrinova, ki je priznala, da njena družina sploh še ni začela žalovati za svojim ljubljenim očetom, v zadnjem mesecu ni veliko trenirala.

Na smuči je po očetovi smrti stopila dan po očetovem pogrebu, ko se je z mamo in starejšim bratom, v družbi nekaj družinskih prijateljev odpravila na smučišče v Vail, kjer sta jo starša naučila smučati.

"To smo naredili zaradi očeta," je dejala. "Nekatere stvari smo resetirali in prav to je bilo tisto, kar smo najbolj potrebovali," je pojasnila.

Razkrila je tudi, da je za pogrebno slovesnost pripravila 20-minutni video, ki je nastal iz kar 112 ur domačih posnetkov. "Namesto da bi jaz govorila o njem, sem želela, da vsi vidijo, kakšen je bil moj oče, da slišijo njegov glas in smeh," je dejala.