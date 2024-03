Nika Prevc in tekmice nadaljujejo norveški boj

Smučarske skakalke ob 11.30 čakajo kvalifikacije za drugo tekmo norveške turneje v Oslu. Skozi kvalifikacijsko sito za poznopopoldansko tekmo (17.00) se bo poskušalo prebiti pet Slovenk. Na sobotni tekmi je bila od teh najvišje uvrščena vodilna skakalka zime Nika Prevc, ki je na svoj nastop čakala več kot 20 minut in zasedla šesto mesto.

Pred skakalkami je druga posamična tekma Raw-Air turneje, a še pred tem bodo morale opraviti s prologom oziroma kvalifikacijami, v katerih bo nastopilo 51 tekmovalk. Te se bodo na Holmenkollnu začele ob 11.30, individualna preizkušnja pa je predvidena ob 17. uri.

Glavni trener ženske reprezentance Zoran Zupančič v Skandinaviji računa na pet skakalk. Kot prva se bo na tekmo poskušala prebiti Taja Bodlaj (številka 21), sledile ji bodo Katra Komar (26), ki se ji ni uspelo uvrstiti na sobotno tekmo, Ema Klinec (37), Nika Križnar (45) in Nika Prevc (51).

Dvojno norveško vodstvo na turneji V seštevku turneje vodi Norvežanka Eirin Maria Kvandal (231,5 točke), 3,8 točke zaostaja Opsethova, tretja Schmidova zaostaja 9,4 točke, Pinkelnigova 12,6 točke, Prevčeva pa ima na petem mestu 21,4 točke zaostanka.

Sobotna preizkušnja v Oslu je potekala v izjemno zahtevnih vetrovnih razmerah, tako zahtevnih, da so na koncu izpeljali zgolj eno serijo. Zmage se je veselila Norvežanka Silje Opseth pred Katharino Schmid in Eirin Mario Kvandal.

Najvišje uvrščena Slovenka je bila Prevčeva, ki je morala na svoj nastop čakati več kot 20 minut. Večkrat je morala zapustiti "rampo" in v mrazu poskušala ostati zbrana na svoj nastop. Po dolgem čakanju je le dobila zeleno luč, skočila je do šestega mesta, njena največja tekmica v boju za kristalni globus Eva Pinkelnig pa je bila peta. 18-letna Gorenjka je tako izgubila le pet točk in šest tekem pred koncem ohranja 169 točk prednosti pred avstrijsko veteranko. Ema Klinec je bila v soboto 8., Nika Križnar 11., Taja Bodlaj pa 27.

Po današnji tekmi se bodo skakalke preselile v Trondheim, kjer se bo boj za skupno zmago na turneji nadaljeval v torek.

Oslo, Raw Air, kvalifikacije

