Smučarske zveze Avstrije, Švice, Nemčije in Hrvaške umaknile zahtevo na Casu glede lanskih volitev

Smučarske zveze Avstrije, Švice, Nemčije in Hrvaške so umaknile zahtevo za oceno legalnosti vnovične izvolitve predsednika Johana Eliascha za predsednika Mednarodne smučarske zveze (Fis), ki so jo vložile junija lani na Mednarodno športno razsodišče (Cas), je sporočil Fis. Vložile so jo po kongresu, ki je bil 26. maja lani v Milanu.

Omenjene zveze so menile, da je Fis s svojim načinom glasovanja porušil demokratične temelje volitev. Predstavniki 126 držav članic so na lanskem majskem kongresu lahko le potrdili izvolitev Eliascha ali pa se vzdržali glasovanja. Delegati niso mogli glasovati proti predlogu, saj bi bil v tem primeru oddani glas neveljaven.

Na koncu je britansko-švedski poslovnež Eliasch prejel 70 glasov in bil glede na ponujeni sistem izvoljen s stoodstotno podporo vseh oddanih glasov. Predsednik švicarske zveze Urs Lehmann je potem volitve označil za Muppet šov, Stefan Schwarzbach iz nemške zveze je govoril o farsi.

"Fis je vedno zagovarjala stališče, da so te obtožbe brezpredmetne, povsem brez osnove, saj so bile volitve izpeljane v skladu s statutom Fisa in švicarsko zakonodajo. Umik zadeve na Casu pomeni, da zdaj ni nobenega dvoma več, da je ponovna izvolitev predsednika Eliascha legitimna," so med drugim zapisali pri Fisu.

Fis je 4. junija 2021 dobila novega predsednika, to je postal Johan Eliasch. Zdaj že pokojni Švicar Gian-Franco Kasper, ki je vodil mednarodno organizacijo od leta 1998, se ni odločil za nov mandat in se je z mesta predsednika poslovil po 23 letih na čelu krovne zveze.

Na predlanskem kongresu, ki je potekal virtualno, so delegati največ glasov že v prvem krogu namenili Eliaschu, ki ima tudi britansko državljanstvo. Kandidirali so še Švicar Urs Lehmann, Angležinja Sarah Lewis in Šved Mats Arjes.

Eliasch je bil nato 26. maja lani v Milanu ponovno izvoljen na predsedniški položaj, tedaj pa je bil edini kandidat. Zaradi napovedanih radikalnih reform pri oblikovanju koledarja svetovnega pokala v alpskem smučanju in želenega centralnega trženja pravic ter očitkov o slabi komunikaciji so se nekatera nacionalna združenja pred kongresom oddaljila od milijarderja.