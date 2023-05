Poslovil se je Janez Šter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umrl je Janez Šter, športni delavec, gospodarstvenik in dolgoletni predsednik mednarodnega tekmovanja mladih v alpskem smučanju za POKAL LOKA ter bivši podpredsednik Smučarske zveze Slovenije.

"Janez je bil duša in dolgoletni predsednik organizacijskega odbora za Pokal Loka, ki je skrbel za organizacijsko brezhibnost tekem, kot tudi za dobro finančno podporo tekmovanju. Kot zelo pomemben Janezov uspeh je treba šteti tudi ustanovitev smučarske gimnazije v Škofji Loki, ki je bila nadgradnja organiziranih smučarskih razredov v osnovnih šolah ter nenazadnje zagotavljanje kakovostnih pogojev športnikom za dokončanje srednje šole, ki je zagotavljalo nadaljevanje študija na fakultetah in visokošolskih izobraževalnih programih.

Za doprinos k športu je Janez Šter prejel priznanja tako s strani Smučarskega kluba Alpetour, Športne zveze Škofja Loka, Smučarske zveze Slovenije in nenazadnje priznanje PROSTOVOLJSKA PLAMENICA, ki mu ga je za dolgoletno prostovoljno delo v športu in prispevek k razvoju smučanja v podelil Olimpijski komite Slovenije.

Janez Šter je ostal domačemu smučarskemu klubu ALPETOUR zvest do danes, ko je najodgovornejše zadolžitve prepustil mlajšim, sicer pa je s svojimi nasveti in znanjem še vedno pomembno sodeloval v delovanju kluba," so zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

Pogreb bo danes, 8. maja 2023, ob 16. uri na mestnem pokopališču v Škofji Loki.