Naj Mekinc polfinalist v Calgaryju

Mekinc je nastopil v drugi kvalifikacijski skupini, najboljši nastop pa mu je uspel v drugi vožnji z oceno 60,61. To je pomenilo šesto mesto, skupno pa je imel med vsemi tekmovalci 16. rezultat.

S tem se je zanesljivo uvrstil med dvanajsterico, ki bo danes ob 21. uri nastopila v polfinalu. Tega so si izborili deskarji, ki so se v posamezni skupini uvrstili med 4. in 9. mestom, prvi trije iz obeh skupin pa so se neposredno uvrstili v nedeljski finale.

"Tako kot na prvem uradnem treningu je deskarjem v kvalifikacijah močno nagajal veter. Vseeno se je Naju izšlo. V drugem poskusu je popravil še manjše napake iz prve vožnje, kar se je seveda odrazilo tudi na oceni in posledično uvrstitvi. Glede na prikazano ima tudi v polfinalu dobre možnosti," je za SZS dejal Matevž Pristavec, strokovni vodja disciplin prostega sloga.

Iz polfinala se bo v nedeljski finale, ki bo ob 20. uri, uvrstila le četverica, ki se bo pridružila šesterici najboljših kvalifikantov. Še pred moškim polfinalom bodo na sporedu ženske kvalifikacije, a tam Slovenk ne bo na startu.