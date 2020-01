Letos, ko jim ne gre po načrtih, si na Rogli želijo še več podpore

Na domači tekmi bosta poleg standardne četverice, ki nastopa že vso sezono in jo sestavljajo Tim Mastnak, Rok Marguč, Žan Košir in Gloria Kotnik, nastopila tudi B-reprezentanta Jernej Glavan in Sara Goltes. Fantje in dekleti zagotavljajo, da je počutje pred domačo tekmo odlično.

"V sredo in četrtek sem opravil več prostih voženj na Rogli, tako da sem začutil sneg in si povrnil dobre veleslalomske občutke. Vem, da sem hiter in konkurenčen za najvišja mesta, zanemarljive pa niso niti moje bogate izkušnje z deskanjem na tej progi. Dobro vem, kako se je treba lotiti domače Jase," je za spletno stran deskarske zveze povedal Tim Mastnak, lani najboljši paralelni veleslalomist, letos pa najvišje peti.

Tim Mastnak se zaveda, da je hiter in konkurenčen, a še čaka na rezultatski preboj. Foto: Miha Matavž

Optimističen je tudi Marguč, ki se ne bi branil ponovitve lanskega scenarija, ko je osvojil 3. mesto. Pravi, da je pred domačo tekmo motivacija večja kot običajno, hkrati pa je prisotne tudi več nervoze. "Organizatorji so dobro pripravili tekmovališče, upam, da bomo slovenski deskarji tokrat le višje kot v dozdajšnjem delu sezone," si je zaželel izkušeni Celjan.

Z Margučem se strinja tudi Žan Košir. "Domači navijači nas seveda želijo videti v najboljši izvedbi. Sam imam zaradi letošnjih izidov tokrat nekoliko nižji osnovni cilj kot ponavadi. Želim si ponovne uvrstitve v finale."

Gloria Kotnik je bila na Rogli najvišje na 4. mestu. Lahko jutri skoči na zmagovalni oder? Foto: Miha Matavž

V ženski konkurenci bomo imeli Slovenci izjemoma dve predstavnici. Poleg izkušene Glorie Kotnik, ki je bila na Rogli do zdaj najuspešnejša pred dvema letoma, ko je zasedla 4. mesto, bo nastopila tudi 18-letna Sara Goltes, ki se želi dokazati pred domačimi navijači.

Priložnost bo dobil tudi 20-letni Jernej Glavan, ki je letos že nastopil na tekmi svetovnega pokala v Cortini d´Ampezzo v Italiji in ki po dobrem treningu v Simonhöheju v Avstriji komaj čaka na tekmo.

Trener Izidor Šušteršič si želi uvrstitve v izločilne boje, tam pa je tako ali tako mogoč kakršenkoli razplet. "Od zgodnjega izpada do stopničk. Konkurenca je zgoščena, vrh širok. Snežna podlaga na Rogli je dobro pripravljena, tokrat je utrjena z vodo, pogoji bodo za vse enaki."

Foto: Miha Matavž

Šušteršič si želi, da bi na Roglo prišlo čim več navijačev. "Letos, ko nam ne gre vse po načrtu, bi bila takšna spodbuda še posebej dobrodošla," pravi.

Deskarska preizkušnja na progi Jasa se bo začela s kvalifikacijami ob 9. uri, finalni dvoboji najboljših šestnajstih v moški in ženski konkurenci pa bodo na sporedu ob 13. uri.

Lani sta na Rogli slavila Italijan Edwin Coratti in Nemka Selina Jörg. Slovenski junak dneva je bil Rok Marguč, ki je osvojil tretje mesto.