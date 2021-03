Kryenbühl po dobrih šestih tednih od padca spet na snegu

Švicarski alpski smučar Urs Kryenbühl je le šest tednov in pol po hudem padcu na smuku za svetovni pokal v Kitzbühlu spet na snegu. Po operaciji kolena in rehabilitaciji se sicer še ni priključil treningom švicarske reprezentance, za zdaj je v domačem Drüsbergu le prosto smučal, a že to mu, kot je sporočil prek družbenih omrežij, veliko pomeni.

"To še ni bil pravi trening, a velik korak naprej k moji vrnitvi na tekmovanja. Ta korak pomeni velikanski motiv za delo naprej," je sporočil specialist za hitri disciplini, ki se na tekmovanja namerava vrniti že v naslednji sezoni.

Po strašljivem padcu na skoku tik pred ciljem je Kryenbühl negiben obležal v snegu, v bolnišnici, kamor so ga pripeljali s helikopterjem, pa so zdravniki poleg hudega pretresa možganov ugotovili še zlom ključnice in poškodbe kolena. Strgal si je križno in notranjo kolensko vez.

Šestindvajsetletni Švicar za zdaj še nima zmage v svetovnem pokalu, trikrat se je uvrstil na stopničke zmagovalnega odra. V letošnji sezoni je bil tretji na smukih v Val d'Iseru in Bormiu, kjer je bil v lanski sezoni drugi.