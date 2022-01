Po poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, ko so nacionalni olimpijski komiteji prvič izbrali po enega športnika in eno športnico za nosilca zastav svojih držav, se je Mednarodni olimpijski komite odločil, da bo protokol za zimske igre enak.

Na kultni stadion Ptičje gnezdo, kamor se olimpijske igre vračajo po letu 2008, bosta za Slovenijo vkorakala Ilka Štuhec in Žan Košir, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije.

Štuhčeva, ki je nastopila na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014, igre v Pjongčangu štiri leta pozneje pa zaradi poškodbe izpustila, je bila ob novici izredno počaščena.

"Zelo sem počaščena in vesela, da imam to čast. Verjamem, da bo res nekaj edinstvenega, zato že komaj čakam. Ne vem sicer, kako naj se pripravim na ta nastop, morda mi lahko Žan pomaga. Super je, da to lahko narediva dva športnika naenkrat, tako enemu ni treba čakati še štiri leta,'' so besede Mariborčanke prenesli pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Tudi Žan Košir, eden izmed najboljši deskarjev v alpskih disciplinah na svetu, bo prvič doživel čast vloge zastavonoše. Olimpijske igre v Pekingu bodo njegove četrte. Z zadnjih dveh izvedb se je vrnil z olimpijsko medaljo, z OI v Sočiju celo z dvema.

Na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu sta Slovenijo na otvoritveni slovesnosti zastopala kajakašica na divjih vodah Eva Terčelj in igralec namiznega tenisa Bojan Tokić.

Na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu je vloga slovenskega zastavonoše pripadla smučarski tekačici Vesni Fabjan. Foto: Guliverimage