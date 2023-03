Smukači v Aspnu upajo na novo priložnost

Prireditelji smuka za svetovni pokal v Aspnu so morali v petek zaradi slabih razmer in na zahtevo tekmovalcev, ki so čakali na startu, po številki 24 prekiniti tekmovanje in rezultate razveljaviti. Do takrat se je najbolj smejalo Norvežanu Adrianu Smisethu Sejerstedu, ki je bil na pragu svoje prve zmage v karieri. Norvežan je dobro izkoristil startno številko ena, za njim je bila proga zaradi slabše vidljivosti, vetra in pozneje tudi sneženja v zgornjem delu od tekmovalca do tekmovalca počasnejša. Praktično vsak smučar, ki je prišel v cilj, je bil počasnejši od svojega predhodnika in je samo zmajeval z glavo.

Brez nastopa so ostali tudi vsi trije Slovenci, Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik, ki tako upajo, da bodo danes vendarle dočakali priložnost. Kot prvi se bo po progi podal Hrobat (21.), Čater bo startal kot 36., Naraločnik pa 53.

Smuk bo ob 19. uri odprl Avstrijec Otmar Striedinger.

V nedeljo bodo v Aspnu skušali izpeljati še superveleslalom.