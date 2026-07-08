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Avtor:
R. Sp.

Sreda,
8. 7. 2026,
21.42

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki Annika Sieff poškodba

Sreda, 8. 7. 2026, 21.42

37 minut

Italijanko čaka daljše okrevanje

Annika Sieff že operirana: Bilo je nekaj težkih dni, a operacija je uspela

Avtor:
R. Sp.

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Annika Sieff | Annika Sieff je že prestala operacijo. | Foto Guliverimage

Annika Sieff je že prestala operacijo.

Foto: Guliverimage

Italijanska smučarska skakalka Annika Sieff si je junija na treningu težje poškodovala koleno, zdaj pa se je oglasila iz bolnišnice in sporočila, da je operacija uspela. "Vsa pozornost se zdaj preusmerja na okrevanje," pravi 22-letnica.

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"Pred nekaj dnevi sem si med treningom poškodovala sprednjo križno in notranjo stransko vez. Bilo je nekaj težkih in zahtevnih dni, tako psihično kot fizično, a operacija je potekala dobro in zdaj se vsa pozornost preusmerja na okrevanje," je Annika Sief zapisala na družbenem omrežju in pripela fotografijo bolniške postelje.

Mlada Italijanka se je zahvalila za podporo zdravstvenemu osebju, družini, ekipi in vsem, ki so "skrbeli zame in moje koleno". 

Sieff je v lanski sezoni svetovnega pokala zbrala 324 točk in bila na 23. mestu svetovnega pokala najvišje uvrščena Italijanka. Na domačih olimpijskih igrah je bila na manjši napravi 19., na večji 13., na tekmi mešanih ekip pa je z rojaki zasedla deseto mesto.

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