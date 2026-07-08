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Avtor:
J. L.

Sreda,
8. 7. 2026,
11.33

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Niklas Bachlinger poškodba kolena operacija rehabilitacija smučarski skoki

Sreda, 8. 7. 2026, 11.33

1 ura, 3 minute

Huda poškodba avstrijskega skakalca Bachlingerja, sezona je končana

Avtor:
J. L.

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Niklas Bachlinger | Velika smola nekdanjega mladinskega svetovnega prvaka. Avstrijec Niklas Bachlinger si je poškodoval koleno in ga po operaciji čaka daljše obdobje rehabilitacije. | Foto Guliverimage

Velika smola nekdanjega mladinskega svetovnega prvaka. Avstrijec Niklas Bachlinger si je poškodoval koleno in ga po operaciji čaka daljše obdobje rehabilitacije.

Foto: Guliverimage

Avstrijski smučarski skakalec Niklas Bachlinger je na treningu v Stamsu doživel hud udarec, ki mu je že odnesel sezono. Nekdanji mladinski svetovni prvak si je strgal sprednjo križno vez v levem kolenu ter poškodoval notranji in zunanji meniskus. Po operaciji ga čaka dolga rehabilitacija.

Mladinski svetovni prvak iz leta 2021 Niklas Bachlinger se je poškodoval na poletnem treningu v Stamsu. Avstrijska smučarska zveza je potrdila, da gre za težjo poškodbo: "Niklas Bachlinger si je med torkovim treningom v Stamsu strgal sprednjo križno vez v levem kolenu. 24-letni skakalec iz Vorarlberga je ob tem utrpel še poškodbi notranjega in zunanjega meniskusa."

Po operativnem posegu v Innsbrucku sledi daljše okrevanje, že zdaj pa je jasno, da je zanj tekmovalna zima končana, še preden se je zares začela. Pri tovrstnih poškodbah športnik praviloma potrebuje vsaj šest mesecev, preden lahko začne s polnimi obremenitvami, nato pa še dodatni čas za vrnitev na skakalnico.

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Za Bachlingerja je to še posebej boleč udarec, saj je imel jasen cilj, da se prebije v svetovni pokal. V izjemno konkurenčni avstrijski reprezentanci je to vse prej kot preprost podvig.

Nesreča se je za Niklasa Bachlingerja zgodila na skakalnici v Stamsu. | Foto: Guliverimage Nesreča se je za Niklasa Bachlingerja zgodila na skakalnici v Stamsu. Foto: Guliverimage

Lani je na primer opozoril z zmagama na poletni veliki nagradi v Courchevelu in Wisli, skupni seštevek pa končal na tretjem mestu.

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Zima se mu nato ni razpletla po željah. V svetovnem pokalu je nastopil v Innsbrucku in Bischofshofnu, a tam še ni osvojil prvih točk med elito.

Pred Bachlingerjem je dolgo obdobje rehabilitacije. | Foto: Guliverimage Pred Bachlingerjem je dolgo obdobje rehabilitacije. Foto: Guliverimage

Bolje mu je šlo v celinskem pokalu, kjer je v Saporu na Okurayami skočil do drugega mesta. Bachlinger je sicer mladinski svetovni prvak iz leta 2021, ko je nase opozoril kot eden izmed skakalcev avstrijske generacije z velikim potencialom.

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Dolgo obdobje rehabilitacije

Zdaj ga čaka drugačna bitka. Pred njim je dolgotrajna rehabilitacija po poškodbi, pri kateri vrnitve ni mogoče prehitevati. To lahko potrdijo tudi številni njegovi kolegi, ki so že prestali podobne poškodbe kolena.

V smučarskih skokih je takšna vrnitev še posebej občutljiva. Koleno je močno obremenjeno pri vsakem doskoku, zaupanje v telo pa mora biti popolno, preden se skakalec lahko znova vrne v tekmovalni ritem.

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