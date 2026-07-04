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Avtor:
Pe. M.

Sobota,
4. 7. 2026,
20.08

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Jan Hörl smučarski skoki

Sobota, 4. 7. 2026, 20.08

35 minut

Jan Hörl se je vrnil na skakalnico

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Jan Hörl | Jan Hörl se je po predčasno končani zimski sezoni vrnil na skakalnico. | Foto Guliverimage

Jan Hörl se je po predčasno končani zimski sezoni vrnil na skakalnico.

Foto: Guliverimage

Avstrijski smučarski skakalec Jan Hörl, ki je zaradi težav s hrbtom predčasno končal zadnjo zimsko sezono, se je vrnil na skakalnico.

"Pozdravljeni. Spet skačem! ✌🏼😁 Super je biti spet v zraku po nekaj težkih mesecih. Sem na pravi poti. Res sem hvaležen, da sem to poletje lahko prvič skočil na domačem hribu," je na družbenem omrežju zapisal Jan Hörl.

Salzburžan ima že lep čas težave s hrbtom, zaradi teh je v prvi polovici marca sporočil, da bo predčasno končal zadnjo zimsko sezono. Tako ga ni bilo ne na Norveškem ne v Planici.

27-letnik je v seštevku svetovnega pokala končal na osmem mestu, na olimpijskih igrah se je s Stephanom Embacherjem veselil zlatega odličja na tekmi v parih, trikrat pa je bil v zadnji sezoni na odru za zmagovalce na posamičnih tekmah, pa tudi na ekipnih. Novoletno turnejo je še drugič zapored končal na drugem mestu, zaostal je le za Domnom Prevcem.

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