"Pozdravljeni. Spet skačem! ✌🏼😁 Super je biti spet v zraku po nekaj težkih mesecih. Sem na pravi poti. Res sem hvaležen, da sem to poletje lahko prvič skočil na domačem hribu," je na družbenem omrežju zapisal Jan Hörl.

Salzburžan ima že lep čas težave s hrbtom, zaradi teh je v prvi polovici marca sporočil, da bo predčasno končal zadnjo zimsko sezono. Tako ga ni bilo ne na Norveškem ne v Planici.

27-letnik je v seštevku svetovnega pokala končal na osmem mestu, na olimpijskih igrah se je s Stephanom Embacherjem veselil zlatega odličja na tekmi v parih, trikrat pa je bil v zadnji sezoni na odru za zmagovalce na posamičnih tekmah, pa tudi na ekipnih. Novoletno turnejo je še drugič zapored končal na drugem mestu, zaostal je le za Domnom Prevcem.