Orjak številnih talentov: lomi čeljusti, poje rap in gradi hišo #video

Luka Podkrajšek

Luka Podkrajšek, več kot 100 kilogramov težek slovenski MMA-borec, je preprost fant, ki ima številne talente. Poleg tega, da je v ringu strah in trepet, je še glasbenik, ni pa mu težko poprijeti za nobeno delo. Z očetom in prijateljem gradi tudi hišo, kar ga še dodatno krepi in dela tako fizično kot mentalno močnega.

Pravi težkokategornik se bo naslednjo soboto na borilnem spektaklu WFC 22 udaril z Mikom Azabom, v Avstriji rojenim Libanoncem, saj v Sloveniji v tej kategoriji resnega nasprotnika pač nima.

Čeprav so mu dva dni pred bojem zamenjali nasprotnika, se s tem ne obremenjuje. ''Človek je lahko samo večji, težji, velikih neznank ni,'' pravi in dodaja, da je njegov zaščitni znak udarec ''overhand'', ki nokavtira in lomi čeljusti.

Podkrajšek je nekdanji perspektivni rokometaš, ki je na svoji prvi profesionalni borbi že v prvi rundi z nokavtom premagal Srba Djordjeja Jovičića, nič drugega kot zmage pa ne pričakuje niti na WFC 22.

Pomagajo mu tudi knapovski geni

Luka Podkrajšek, ki pričakuje, da se bo borba v soboto končala predčasno, si je pridobivanju skoraj nadčloveške moči pomagal tudi s krampom in lopato. Foto: Bojan Puhek Ko ne trenira, z očetom in prijateljem gradijo hišo. ''V petek in soboto smo delali 10 ur, v nedeljo dve. Po delu sva s prijateljem opravila še trening,'' pravi neuničljivi Podkrajšek, ki ima tudi knapovske gene.

''Moj stari oče in oče sta bila knapa. Tudi nas sta od leta 1963, ko smo prišli v Litijo, spremljala kramp in lopata,'' pravi Lukov oče, ki za sina pravi, da je pravi garač in da mu ni težko poprijeti za nobeno delo.

Fant ima več talentov, saj poleg treniranja MMA še ustvarja rap – en album je že izdal, drugi nastaja – in masira. Ima pa tudi izpit za avtobus in tovornjak. A to ni tisto, kar si želi postati. Želi postati igralec, tekstopisec ali celo scenarist.

