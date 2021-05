Zverev v Madridu šokiral Nadala

Thiem je bil v četrtfinalu v treh nizih boljši od Američana Johna Isnerja. Za preostali dve polfinalni mesti se bosta pomerila Kazahstanec Bublik in Norvežan Ruud ter Italijan Berrettini in Čilenec Garin.

Zmagovalec grand slama v New Yorku Thiem je v današnjem prvem četrtfinalnem obračunu po nekaj manj kot dveh urah ugnal Američana Johna Isnerja s 4:6, 6:3, 6:4 in po skoraj dveh mesecih odsotnosti dobro začel letošnjo sezono na peščeni podlagi.

Zverev je v drugem dvoboju dokaj zanesljivo premagal 20-kratnega zmagovalca turnirjev velike četverice. V prvem nizu je peti nosilec turnirja sicer zaostajal z 2:4, nato pa dobil štiri igre zaporedoma za vodstvo v nizih. V drugem je nadaljeval v podobnem slogu in po "breaku" v peti igri nato le še dokončal delo po 107 minutah.

Nadal ostaja pri štirih osvojenih mastersih v španski prestolnici, odkar tam igrajo na pesku (2009). Nemec je v osmem medsebojnem obračunu tretjič slavil, vse tri zmage pa je dosegel zaporedoma, potem ko je Nadal slavil na prvih petih. Po podatkih Gracenota je Zverev prvi s tremi zaporednimi zmagami proti Nadalu po Švicarju Rogerju Federerju 2017.

An entertaining rally from Nadal and Zverev - filmed from court level 🎥#MMOpen pic.twitter.com/tSx5qFfZFz