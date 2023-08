Zdi se, da ne bo milosti

Dvoboj, ki so ga vsi čakali. V finalu turnirja v Cincinnatiju se bosta udarila Carlos Alcaraz in Novak Đoković, prvi in drugi igralec sveta.

Vsi ljubitelji tenisa, verjetno tudi organizatorji turnirja, so upali, da se bosta v velikem finalu turnirja serije masters v Cincinnatiju pomerila Carlos Alcaraz in Novak Đoković. In to so nazadnje tudi dobili, saj bosta Španec in Srb ob 22.30 po slovenskem času prekrižala loparje.

"Odlično je. Nekaj neverjetnega za šport, da se bosta prvi in drugi igralec sveta spet pomerila v finalu velikega dogodka," je po zmagi v polfinalu povedal Novak Đoković. "To je tisto, kar so si vsi želeli in pričakovali na začetku turnirja. Zdaj smo tukaj," je dodal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Carlos Alcaraz pravi, da se dobro počuti. Foto: Guliverimage

Alcaraz je bil jasen

Nole je bil na poti do finala veliko bolj suveren kot Alcaraz. Prvi do finala ni oddal niti enega niza, medtem ko je Alcaraz vse dvoboje dobil po treh nizih. Mnogi so se začeli spraševati, ali ima 20-letni še dovolj moči za finalni obračun.

"Dobro se počutim. Ljudje si verjetno mislijo, da bom v finalu utrujen. Ampak dobro se počutim. Ni pomembno, ali igram tri nize in dolge dvoboje. S svojim fizioterapevtom in ekipo poskrbimo, da se res dobro regeneriram. Počutim se, kot da bi igral svoj prvi dvoboj na turnirju," je bil jasen prvi igralec sveta.

Foto: Guliverimage

Poraz v Wimbledonu je bil boleč

Igralca se že od začetka spoštujeta in drug o drugem govorita v presežnikih. A ko pride čas za dvoboj, ne poznata milosti. Tudi v tokratnem finalu bo tako. Ta bo še toliko bolj zanimiv, potem ko je zadnji obračun v finalu Wimbledona po petih nizih dobil Alcaraz. Verjetno ni treba poudarjati, da se mu bo skušal 36-letni Beograjčan oddolžiti za boleč poraz na sveti travi.

Đoković lovi nov mejnik

Če Đoković zmaga na turnirju, bo postal najstarejši igralec, ki je osvojil turnir v Cincinnatiju. To bi bila njegova že 39. zmaga na turnirju serije masters, skupno pa bi v svojo vitrino postavil že 95. turnirsko lovoriko. Alcaraz lovi peto lovoriko na turnirjih serije masters in skupno 15. turnirsko zmago. Igralca sta se do zdaj trikrat pomerila, izid v zmagah pa je 2:1 za Španca.

