V polfinalu Charlstona obračun Klepačeve in Srebotnikove

Teniški globus, 6. april

Ponoči po slovenskem času sta Srebotnikova in Kudrjavceva dobili četrtfinalni dvoboj proti drugima nosilkama Američanki Bethanie Mattek Sands in Čehinji Andreji Sestini Hlavačkovi po uri in 18 minutah igre gladko s 7:5 in 6:2.

Srečo pa sta imeli Klepačeva in Martinezova, saj sta obračun proti Italijanki Sari Errani in Španki Lari Arrubarena dobili brez boja.

Charleston, WTA (800.000 USD):

- osmina finala:

Bernarda Pera (ZDA) - Sara Errani (Ita) 6:3, 2:6, 6:4;

Julia Görges (Nem/5) - Naomi Osaka (Jap/10) 7:6 (4), 6:3;

Darja Kazatkina (Rus/3) - Irina Begu (Rom/13) 6:2, 6:1;

Anastasija Sevastova (Lat/8) - Ashleigh Barty (Avs/9) 6:3, 6:4;

Madison Keys (ZDA/7) - Camila Giorgi (Ita) 6:4, 6:3;

Alize Cornet (Fra/14) - Caroline Garcia (Fra/1) 5:7, 6:1, 6:4;

Kiki Bertens (Niz/12) - Fanny Stollar (Mad) 6:2, 6:4;

Kristyna Pliškova (Češ) - Jelena Vesnina (Rus/16) 6:3, 1:6, 6:2;

Monterrey, WTA (250.000 USD):

- 2. krog:

Danielle Collins (ZDA) - Lesja Curenko (Ukr/3) predaja;

Magdalena Rybarikova (Slk/2) - Jana Fett (Hrv) 7:5, 6:2

Garbine Muguruza (Špa/1) - Alison Riske (ZDA) 6:2, 6:3;

Ajla Tomljanović (Avs/8 - Ana Blinkova (Rus) 6:2, 5:7, 6:2;

Ana Bogdan (Rom/6) - Sara Sorribes (Špa) 6:2, 6:3;

Monica Puig (Prt/5) - Stefanie Vögele (Švi) 6:4, 6:3;

Timea Babos (Mad/4) - Naomi Broady (VBr) 6:3, 6:7 (6), 7:5;

Sachia Vickery (ZDA/7) - Ana Sofia Sanchez (Meh) 6:3, 6:3;