To bi bil lahko poseben večer za Srba

Novak Đoković je v svoji karieri dosegel praktično vse, a tokratni večer bi bil lahko zanj poseben. V primeru zmage bi lahko osvojil svojo stoto turnirsko lovoriko, kar bi bilo zanj nekaj posebnega, čaka jo namreč že od leta 2023. Pred njim sta le še Jimmy Connors, ki je zbral 109 zmag, in Roger Federer, ki ima 103.

A rainy pre-final practice for Novak and coach Andy ☔️#MiamiOpen pic.twitter.com/MRzRY0rc4w — Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2025

Bo postal najstarejši zmagovalec?

Izkušeni 37-letni Đoković bo igral svoj 60. finale na turnirjih serije masters, v primeru zmage pa bi v svojo vitrino postavil 41. lovoriko na turnirjih serije masters. V Miamiju bi bila to zdaj že sedma in bi na lestvici prehitel legendarnega Andreo Agassija, s katerim sta zdaj izenačena. Prav tako bi postal najstarejši teniški igralec, ki je zmagal na turnirju serije masters.

Velika senzacija pa je tudi Jakub Menšik, šele 19-letni teniški igralec, ki bo tokrat stal nasproti Beograjčanu. Mladi Čeh je prvič nase opozoril pred dvema letoma na OP ZDA, ko se je s 17 leti prebil v tretji krog. Lani na turnirju v Dohi pa je igral že svoj prvi finale. Takrat ga je premagal Karen Kačanov.

Jakub Menšik Foto: Guliverimage

Igral bo proti idolu

Đoković in Menšik sta do zdaj igrala enkrat. Lani na turnirju v Šanghaju je bil po treh nizih boljši Đoković (6 :7 (4), 6:1, 6:4). Jakub je priznal, da je Novak njegov velik idol in je prav zaradi njega danes tam, kjer je.

"Novak je vedel, da je moj idol, zato me je povabil na skupni trening, najprej v Beogradu in nato v Črni gori. Čas sva skupaj preživljala na igrišču in zunaj njega. Lepo je, da vas eden najboljših teniških igralcev povabi in vam da priložnost, da trenirate z njim. Vse te izkušnje in nasveti so zelo koristni. Tenis igram zaradi Novaka, če ne bi bilo njega, ne bi bil tukaj," je pred časom povedal Menšik, ki si želi, da bi nekoč postal prvi igralec sveta.

Miami, finale Novak Đoković (Srb, 4) – Jakub Menšik (Češ)

