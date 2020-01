Težka odločitev za mlado Kanadčanko

"To je bila zelo težka odločitev, saj rada igram v Melbournu, ampak moram se držati načrta okrevanja za koleno in telo," je na Twitter zapisala 19-letna Kanadčanka.

Šesta igralka sveta si je koleno poškodovala na zaključnem turnirju sezone v kitajskem Shenzhenu, potem ko je imela odlično prvo sezono med teniško elito.

Leto 2019 je začela kot 178. igralka sveta, nato pa zmagala kar 48-krat in samo sedemkrat izgubila, vrhunec pa je bila osvojitev grand slama v ZDA, ko je v Flushing Meadowsu premagala domačo favoritinjo Sereno Williams.

Andreescujeva je lani dobila tudi turnirja v Indian Wellsu in Torontu, piše STA.

