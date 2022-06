Tamara Zidanšek zaradi dežja ostala brez dvoboja

V prvem krogu je Zidanškova z 1:6, 6:2 in 6:4 premagala Francozinjo Harmony Tan. V četrtek 24-letnico čaka dvojni program, saj bo igrala tudi v igri dvojic. V paru z Avstralko Ellen Perez se bosta pomerili proti Kazahstanki Jeleni Ribakini in Rusinji Ljudmili Samsonovi.

Trije dvoboji so se danes v Hertogenboschu sicer začeli, a so se zaradi dežja kmalu končali. Vsi današnji obračuni bodo tako odigrani v četrtek.

Tudi v nemškem Stuttgartu je dež ponagajal prirediteljem. Tri dvoboje so uspeli izpeljati do konca, medtem ko je bil dvoboj med Lorenzom Sonegom in Janom-Lennardom Struffom prekinjen sredi drugega niza in se bo prav tako nadaljeval v četrtek.