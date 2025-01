Za 22-letno Claro Tauson je to tretja turnirska zmaga po uspehih v Lyonu in Luksemburgu 2021. Naomi Osaka, ki je lovila osmi turnirski naslov, je po prvem nizu poklicala zdravniško pomoč in nato dvoboj predala, čeprav dotlej ni kazalo, da je z njo kaj narobe.

Po prvem nizu je Japonka opravila nekaj razteznih vaj, po posvetu pa je nato zmagovalka štirih turnirjev za grand slam le stisnila roko tekmici.

Due to injury, Osaka has retired from the match. Clara Tauson is the champion with a final score of 4-6.



We wish you a speedy recovery, Naomi 💜#ASBClassic25 pic.twitter.com/jIyhBDfkFA — wta (@WTA) January 5, 2025

Poškodba trebušne mišice

Japonka po dvoboju ni razkrila podrobnosti poškodbe, je pa združenje WTA pojasnilo, da je šlo za poškodbo trebušne mišice. "Hvala vsem, ki ste me sprejeli v tem čudovitem mestu, zelo sem se zabavala pri igranju tukaj, tako da mi je zelo žal, kako se je končalo," je dejala Osaka, ki na turnirsko zmago čaka vse od zmage na odprtem prvenstvu Avstralije 2021.

Petopostavljena Tauson je priznala, da jo je v edinem nizu Japonka nadigrala. "Prav se je odločila, zdravje je vedno na prvem mestu. Toda to je bil čustveno najslabši finale, kar sem jih igrala, ker se ne počutim srečne in sem le žalostna zaradi tega, kar se je zgodilo. Ko bom vse skupaj predelala, pa bom zagotovo zadovoljna s tem tednom," je povedala Tauson.

Arina Sabalenka je zmagovalka WTA turnirja v Brisbanu. Foto: Guliverimage

Sabalenka do naslova v Brisbanu

Belorusinja Arina Sabalenka je zmagovalka turnirja WTA v Brisbanu z nagradnim skladom 1.664.969 evrov. Številka ena na ženski teniški lestvici WTA, ki bo na odprtem prvenstvu Avstralije (12. do 26. januar) napadala tretji zaporedni naslov, je v finalu premagala Rusinjo Polino Kudermetovo s 4:6, 6:3 in 6:2.

Za 21-letno Kudermetovo je bil to prvi finalni nastop, za 26-letno Sabalenko, lansko finalistko tega turnirja, pa je bila to 18. turnirska zmaga. Belorusinja je tako pokazala dobro pripravljenost pred OP Avstralije, kjer je nazadnje trikrat zapovrstjo slavila Martina Hingis med letoma 1997 in 1999.

Krejčikova odpovedala nastop v Melbournu Barbora Krejčikova je odpovedala nastop na OP Avstralije. Foto: Reuters Zadnja zmagovalka Wimbledona, Čehinja Barbora Krejčikova, je sporočila, da ne bo nastopila na uvodnem teniškem grand slamu sezone v Melbournu, ki se bo začel 12. januarja. Krejčikova se je nastopu na odprtem prvenstvu Avstralije odpovedala zaradi poškodbe hrbta, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. "Na žalost poškodba hrbta, ki me je pestila že ob koncu prejšnje sezone, še ni zaceljena," je dejala deseta igralka sveta na družbenem omrežju X in dodala: "Res sem razočarana, ker rada igram v Melbournu in imam lepe spomine, lani sem prišla do četrtfinala." Devetindvajsetletna Čehinja, ki je lani osvojila Wimbledon, tri leta pred tem pa OP Francije, bo izpustila tudi turnir v Adelaide ta teden. Krejčikova ima tudi devet zmag na grand slamih v dvojicah, dve od teh na OP Avstralije, in tri med mešanimi dvojicami, vse v Melbournu.

Jiri Lehečka po predaji Opelke do naslova v Brisbanu. Foto: Guliverimage

Lehečka po Opelkovi predaji do naslova v Brisbanu

Čeh Jiri Lehečka je zmagovalec turnirja ATP v Brisbanu z nagradnim skladom 734.613 evrov. Lehečka je do zmage prišel predčasno, saj je njegov tekmec, Američan Riley Opelka, pri zaostanku z 1:4 v prvem nizu dvoboj zaradi poškodbe predal.

Lehečka je četrtič igral v finalu na turnirjih serije ATP ter osvojil drugi naslov. Lani je slavil v Adelaide. Kar 211 centimetrov visoki 27-letni Američan pa je igral v sedmem finalu, ostal pa je pri štirih naslovih, zadnjega je osvojil v Houstonu leta 2022.

Auckland, WTA 250 (263.750 evrov):

- finale:

Clara Tauson (DAn/5) : Naomi Osaka (Jap/7) 4:6 - predaja.

Brisbane, WTA 500 (1.664.969 evrov):

- finale:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Polina Kudermetova (Rus) 4:6, 6:3, 6:2.

Brisbane, ATP 250 (734.613 evrov):

- finale:

Jiri Lehečka (Češ) - Reilly Opelka (ZDA) 4:1 - predaja.

Preberite še: