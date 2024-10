Konec za Tamaro Zidanšek, Sinner zbolel, Fritz na zaključni turnir

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj uvodnega kroga v glavnem delu turnirja serije WTA 250 v mehiški Meridi. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je odpovedal nastop na zadnjem turnirju serije ATP 1000 oziroma mastersu sezone v Parizu. Prvi igralec lestvice ATP je 12 dni pred zaključnim turnirjem najboljše osmerice v domačem Torinu zbolel za črevesnim virusom, so sporočili organizatorji tekmovanja v pariški dvorani Bercy. Ameriški teniški igralec Taylor Fritz si je danes zagotovil nastop na zaključnem turnirju ATP v Torinu, kjer bo igralo osem najboljših svetovnih igralcev.

Varvara Lepchenko premočna za Tamaro Zidanšek

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj uvodnega kroga v glavnem delu turnirja serije WTA 250 v mehiški Meridi z nagradnim skladom 246.890 evrov. Od 26-letne Konjičanke je bila boljša 12 let starejša Američanka Varvara Lepchenko, ki je po uri in 14 minutah zmagala s 6:2 in 6:2.

Ameriška veteranka se bo v osmini finala pomerila z zmagovalko rusko-argentinskega obračuna Polina Kudermetova - Nadia Podoroska.

Zidanšek, trenutno 192. igralka na jakostni lestvici WTA, se je v glavni del turnirja na polotoku Jukatan prebila prek kvalifikacij. Najprej je ugnala Američanko Victorio Hu s 6:3 in 6:1, nato pa še Romunko Miriam Bulgaru s 6:1 in 6:1.

Jannik Sinner bo moral preskočiti nastop na letošnjem mastersu v Parizu. Foto: Reuters

Sinner odpovedal Pariz

Italijan Jannik Sinner bi se moral v prvem krogu pomeriti z zmagovalcem današnjega obračuna med Američanom Benom Sheltonom in domačinom Corentinom Moutetom, zdaj pa bo Italijanovo mesto v žrebu prevzel eden od srečnih poražencev iz kvalifikacij.

"Sem sem prišel zelo zgodaj, da bi se ustrezno pripravil, a sem žal zbolel. Nekaj dni bo trajalo, da se znebim virusa, fizično pa nisem dovolj pripravljen za tekmovanja. Zelo mi je žal," je Italijan sporočil v izjavi za organizatorje.

Najvišje postavljeni igralec v Parizu je zdaj Španec Carlos Alcaraz, ki ga drevi čaka dvoboj proti Čilencu Nicolasu Jarryju. Foto: Reuters

Sinner, ki še vedno čaka na končno odločitev Mednarodnega športnega razsodišča v zvezi z dopinškimi nepravilnostmi meseca marca, je letos med drugim osvojil OP Avstralije in OP ZDA, dobil je še pet drugih turnirjev v letu 2024, skupno pa je pri številki 17 v karieri.

Fritz si je zagotovil zaključni turnir v Torinu

Ameriški teniški igralec Taylor Fritz si je zagotovil nastop na zaključnem turnirju ATP v Torinu, kjer bo igralo osem najboljših svetovnih igralcev, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Fritzu je drugi nastop na zaključnem turnirju omogočil današnji poraz Rusa Andreja Rubljova na mastersu v Parizu, kjer je izgubil proti Argentincu Francoiscu Cerundolu.

Fritz je peti igralec, ki si je zagotovil nastop v Torinu, pred njim so si to priigrali še Italijan Jannik Sinner, Španec Carlos Alcaraz, Nemec Alexander Zverev in Rus Danil Medvedjev.

Američan je prvič na finalu sezone igral pred dvema letoma, ko je prišel do polfinala. Ta sezona je bila zanj tretja zaporedna z vsaj dvema turnirskima naslova.

Turnir v Torinu bo med 10. in 17. novembrom.