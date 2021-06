Slavje kvalifikantke v Berlinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniških turnirjih po Evropi spremljamo finalne odločitve na nekaterih turnirjih. Zmagovalci so že znani v Queensu, Halleju, Berlinu in Birminghamu.

Ruska kvalifikantka Ljudmila Samsonova je presenetljiva zmagovalka teniškega turnirja WTA v Berlinu. V finalu turnirja z 459.073 evrov nagradnega sklada je 22-letna Rusinja premagala petopostavljeno Švicarko Belindo Bencic z 1:6, 6:1 in 6:3. Z zmago se bo Samsonova povzpela na lestvici WTA s 106. na 63. mesto.

Turnir v Berlinu je nov. Nazadnje so se teniške igralke tam zbrale leta 2008, a takrat še na pesku, ki ga je zdaj zamenjala trava. Tudi zadnja zmagovalka pred Samsonovo je bila Rusinja. Leta 2008 se je zmage v nemški prestolnici veselila Dinara Safina.

Humbert do uspeha kariere

Ugo Humbert. Foto: Reuters Francoz Ugo Humbert je na teniškem turnirju v Halleju poskrbel za največji uspeh v karieri. V finalu je v dveh nizih s 6:3 in 7:6 (4) po uri in 24 minutah igre premagal sedmega igralca sveta Rusa Aleksandra Rubljova. Za 22-letnega Humberta, na lestvici ATP je bil prejšnji ponedeljek 31., je to prva zmaga na turnirju serije ATP 500 v karieri.

Humbert je lani slavil na dveh dvoranskih turnirjih, letos pa prvič na travi. V Halleju je na prestolu nasledil Švicarja Rogerja Federerja, zmagovalca turnirja 2019, ki se je tokrat poslovil v osmini finala. Med Francozi pa se je zmage na tem turnirju davnega leta 1993 nazadnje veselil Henri Leconte. Odebelil se je tudi Humbertov bančni račun. Na tega bo zaradi zmage kapnilo 133.785 evrov.

Tunizijka do prve zmage v karieri

Tunizijka Ons Jabeur je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Birminghamu z nagradnim skladom 235.238 dolarjev. V finalu je s 7:5 in 6:4 ugnala Rusinjo Darjo Kasatkino in se veselila prve turnirske zmage v karieri. Pred tem je 26-letna Tunizijka, 24. igralka sveta, igrala v finalu Moskve 2018 in letos v Charlestonu.

V Queensu slavil Berrettini

Matteo Berrettini je zmagovalec moškega teniškega turnirja v Queensu. V finalu je prvopostavljeni Italijan, deveti igralec na lestvici ATP, ugnal Britanca Camerona Norrieja s 6:4, 6:7 (5) in 6:3 in potrdil dobro formo tik pred nastopom v Wimbledonu. Petindvajsetletni Berrettini se je maja letos že veselil zmage na turnirju v Beogradu, skupno pa je to zanj peta turnirska zmaga. Danes si jo je priigral predvsem z odličnim servisom, saj je dosegel kar 19 asov.