Iga Swiatek zanesljivo v četrtfinale Dohe, konec pa za četrto nosilko

Na turnirju WTA v Dohi se je v četrtfinale danes zanesljivo prebila druga nosilka, Poljakinja Iga Swiatek. V osmini finala je v dveh nizih, s 6:4 in 6:4, izločila Čehinjo Lindo Noskovo, v naslednjem krogu pa jo čaka spopad s Kazahstanko Jeleno Ribakino, ki je bila danes s 7:6 in 6:2 boljša od Slovakinje Šramkove. V osmini finala je turnir končala četrto postavljena Italijanka Jasmine Paolini. S 6:2 in 6:2 jo je izločila Latvijka Jelena Ostapenko. Moški se merijo na turnirjih v Buenos Airesu, Marseillu in Delrey Beachu.