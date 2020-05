Teniška zveza Slovenije bo prvo tekmovanje organizirala 30. maja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Prioriteta bodo državna prvenstva, ligaška in mednarodna tekmovanja v Sloveniji, ki bodo potekala ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil pristojnih institucij. Za lažjo orientacijo in pripravo na tekmovanja je v planu, da se državna prvenstva igrajo v juniju ter prvi polovici julija. Koledar tekmovanj bo zveza na svoji spletni strani objavila v naslednjih dneh," je danes sporočila TZS.

Rekreativno igranje tenisa je v Sloveniji možno že od 20. aprila, z odlokom o sproščanju vrhunskega športa, ki ga je vlada sprejela 6. maja, pa je bil sproščen trenažni proces za registrirane športnike, omogočeno pa je bilo tudi organiziranje tekmovanj do nacionalne ravni. Izvedba slednjega je po trenutnih pogojih možna le brez prisotnosti gledalcev.

Kot je znano, so vsi turnirji po okriljem Združenj poklicnih igralcev in igralk (ATP, WTA) ter Mednarodne teniške zveze (Itf) prekinjeni do 13. julija, kako bo z nadaljevanjem sezone, pa naj bi pristojne mednarodne zveze sporočile 15. maja.