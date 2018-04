Tamara Zidanšek poskočila za 20 mest

Teniška lestvica (WTA), 16. april

Tri najboljše slovenske teniške igralke so napredovale na lestvici WTA. Polona Hercog je skočila za pet mest in je zdaj 75. igralka na svetu, Dalila Jakupovič je s polfinalom na turnirju WTA v Bogoti prišla do 130. mesta - najvišje doslej je bila 129. -, Tamara Zidanšek pa je z naslovom na turnirju Itf na Sardiniji izboljšala uvrstitev za 20 mest.

Slovenija ima na lestvici WTA za dvojice tri igralke med prvih 55 na svetu in tri med prvih šestnajst na svetu po rezultatih v 2018. Dalila Jakupovič, ki je ta konec tedna v navezi z Rusinjo Irino Kromačevo osvojila turnir dvojic v Bogoti, je skočila za deset mest in je na lestvici Porsche Race 16. dvojica sveta v tej sezoni. Katarina Srebotnik in Alja Kudrajceva sta 14., Andreja Klepač in Maria Jose Sanchez Martinez pa tretji. Pred njima sta le Rusinji Jelena Vesnina in Jekaterina Makarova ter francosko-madžarska naveza Kristina Mladenovic/Timea Babos.

Na lestvici dvojic, ki za točkovanje upošteva večletno obdobje, je Andreja Klepač 17. igralka sveta, Katarina Srebotnik 33., Dalila Jakupovič pa 54. V vodstvu so Latisha Chan iz Tajvana ter Rusinji Jelena Vesnina in Jekaterina Makarova.

Na lestvici posameznic se v vrhu ni nič spremenilo. Vodi Romunka Simona Halep pred Danko Caroline Wozniacki in Španko Garbine Muguruza.

* Lestvica WTA (16. april 2018):

1. (1) Simona Halep (Rom) 8140

2. (2) Caroline Wozniacki (Dan) 6790

3. (3) Garbine Muguruza (Špa) 6065

4. (4) Jelina Svitolina (Ukr) 5630

5. (5) Jelena Ostapenko (Lat) 5307

6. (6) Karolina Pliskova (Češ) 4730

7. (7) Caroline Garcia (Fra) 4615

8. (8) Venus Williams (ZDA) 4276

9. (9) Sloane Stephens (ZDA) 3938

10. (10) Petra Kvitova (Češ) 3271

...

75. (80.) Polona Hercog (Slo) 789

130. (141.) Dalila Jakupovič (Slo) 498

143. (163.) Tamara Zidanšek (Slo) 413

381. (370.) Nastja Kolar (Slo) 104