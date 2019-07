Serena Williams igra že 37. polfinale na turnirju za grand slam

Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili Simona Halep in Elina Svitolina. Igralki sta do zdaj igrali osem medsebojnih dvobojev, a še nobenega na travi. Izid v zmagah je izenačen na 4:4, zadnji trije dvoboji pa so pripadli Ukrajinki, ki se je do zdaj v Wimbledonu prebila najdlje do osmine finala, medtem ko je Simona Halep enkrat že igrala v polfinalu (2014).

Zelo zanimiv bo tudi drugi obračun. Med seboj se bosta udarili Serena Williams, sedemkratna zmagovalka Wimbledona, in Barbora Strycova, zdaj šele 54. igralka na svetu. Za Strycovo je to pri njenih 33 letih prvi polfinale na turnirjih za grand slam, medtem ko je za Williamsovo to že neverjetni 37. polfinale na turnirjih velike četverice. Statistika medsebojnih dvobojev je na strani Američanke (3:0).

WTA