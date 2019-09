Rusko-švedski finale v Nanchangu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusinja Jelena Ribakina in Švedinja Rebecca Peterson bosta igrali v finalu teniškega turnirja WTA v Nanchangu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev.

Četrtopostavljena Ribakina je v polfinalu s 6:1, 3:6 in 6:2 ugnala Kitajko Shuai Peng, petopostavljena Petersonova pa je bila s 6:3 in 6:1 boljša od Srbkinje Nine Stojanović.

Nanchang, WTA (250.000 USD):

Polfinale:

Jelena Ribakina (Rus, 4) : Shuai Peng (Kit) 6:1, 3:6, 6:2;

Rebecca Peterson (Šve, 5) : Nina Stojanović (Srb) 6:3, 6:1.