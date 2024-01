Razmere, ki Đokoviću zagotovo ne bodo ustrezale

Novaka Đokovića v četrtfinalu na osrednjem igrišču Rod Laver Arena čaka Taylor Fritz. Srb in Američan sta se do zdaj že osemkrat srečala in vse dvoboje je dobil Đoković, ki v Avstraliji lovi že enajsto zmago in skupno 25. zmago za grand slam. Bolj kot nasprotnika Novaka Đokovića se omenjajo vremenske razmere, ki Beograjčanu ne bodo ustrezale.

"Če igram tako, potem me ne moti, če igram podnevi. Nobena skrivnost ni, da rad igram po 19. uri, ampak tudi tako ni slabo," je po zmagi v osmini finala povedal Đoković. Temperatura naj bi se v torek v popoldanskem času dvignila do 30 stopinj Celzija, prav tako se pričakuje visoka vlažnost.

Drugi dvoboj bosta igrala Jannik Sinner in Andrej Rubljov. Italijan in Rus se že dobro poznata, potem ko sta igrala šest medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah je 4:2 za Sinnerja, ki na letošnjem OP Avstralije še ni oddal niza.

OP Avstralije, četrtfinale: Novak Đoković (Srb, 1) – Taylor Fritz (ZDA, 12)

Jannik Sinner (Ita, 4) – Andrej Rubljov (Rus, 5)

