Pomembna zmaga za Klepačevo in Jurakovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko-hrvaško teniška dvojica Andreja Klepač - Darija Jurak je v drugem nastopu na WTA finalu v mehiški Guadalajari s 6:7 (10), 7:6 (4) in 10:5 premagala Avstralko Samantha Stosur in Kitajko Zhang Shuai. S tem si je ohranila možnost za nastop v polfinalu, saj je s porazom začela nastop v skupini Tenochtitlan.

Klepačevo in Jurakovo sta v prvem dvoboju prepričljivo premagali Shuko Aoyama in Ena Shibahara s 6:4 in 6:0. Japonki, drugi par svetovne lestvice, z dvema zmagama tudi vodita v skupini ter sta si že zagotovili nastop v polfinalu.

Premagali sta tudi Američanko Nicole Melichar-Martinez in Nizozemko Demi Schuurs. Slednji sta četrti nosilki in naslednji tekmici sedmih nosilk, Klepačeve in Jurakove.

Samantha Stosur in Zhang Shuai ostajata brez zmage v finalu WTA, a sta se ogorčeno upirali Klepačevi in Jurakovi. Ti sta izgubili maratonski prvi niz po podaljšani igri, tudi drugi niz se je končala na tak način za izenačenje izida.

Tretji niz, "super tiebreak", je pripadel Klepačevi in Jurakovi za zmago po uri in 54 minutah. Razlika v točkah je sicer nekoliko večja v prid Klepačeve in Jurakove, kot kaže končni izid; 96:83.

V posamični konkurenci zaključnega turnirja, je Estonka Anett Kontaveit premagala Čehinjo Karolino Pliškovo. Španka Garbine Muguruza pa je ugnala Barboro Krejčikovo.

* Guadalajara, finale WTA:

- skupinski del, posamezno:

Anett Kontaveit (Est/8) - Karolina Pliškova (Češ/3) 6:4, 6:0;

Garbine Muguruza (Špa/6) - Barbora Krejčikova (Češ/2) 2:6, 6:3, 6:4



- dvojice:

Andreja Klepač (Slo)/Darija Jurak Hrv) - Samantha Stosur (Avs)/Zhang Shuai (Kit) 6:7 (10), 7:6 (4) in 10:5