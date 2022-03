Poljakinja potrebovala le 77 minut, uspešen tudi Medvedjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju v Miamiju so igrali dvoboje tretjega in četrtega kroga. Pri ženskah sta se med drugim v naslednji krog uvrstili Naomi Osaka in Iga Swiatek. Pri moških je bil uspešen tudi Daniil Medvedjev.