Pokalo bo, kako se bo odzval Đoković?

Na teniškem OP ZDA bosta na sporedu dva izjemno zanimiva polfinalna dvoboja. Kot prva bosta na osrednje igrišče stopila Novak Đoković in Ben Shelton, za njima bosta igrala še Carlos Alcaraz in Danil Medvedjev.

Novak Đoković se je letos relativno brez težav prebil do polfinala, tokrat ga čaka mladi domačin Ben Shleton. Srbski zvezdnik lovi svoj že 36. finale za grand slam, medtem ko je za mladega Američana to sploh prvi polfinale na turnirjih velike četverice.

Dvajsetletnik lahko izkušenemu Đokoviću z močnim servisom povzroči preglavice. A ne smemo pozabiti, da 36-letni Nole velja za igralca, ki na turneji najbolj vrača servise. Za igralca bo to prvi medsebojni dvoboj.

Carlos Alcaraz Foto: Guliverimage

Carlos Alcaraz in Danil Medvedjev se poznata veliko bolje, saj sta do zdaj igrala tri medsebojne dvoboje, prav tako sta že oba zmagala OP ZDA. Pravzaprav Španec brani lansko zmago, medtem, ko je Rus slavil leta 2021.

"Zahteven nasprotnik je, ker ima vse udarce. Je močnejši, kot ostali igralci. Veliko igralcev, verjetno 97 odstotkov, težko udarijo žogico mimo mene. Vedno sem tam, vedno tečem in jo poskušam vrniti. Njemu uspeva zaradi svoje moči. V svoji igri ima vse udarce, ampak tenis je šport, jer lahko vedno premagaš igralca," je pred dvobojem povedal Medvedjev, ki je imel v zadnjih dvobojih kar precej težav z vročino in vlago, ki trenutno vlada v New Yorku.

OP ZDA, polfinale (m) Ben Shelton (ZDA) – Novak Đoković (Srb, 2)

Carlos Alcaraz (Špa, 1) – Danil Medvedjev (Rus, 3)

