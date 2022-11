Nadal in Swiatkova bosta sezono začela na novo ustanovljenem tekmovanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniška zvezdnika Rafael Nadal in Iga Swiatek sta potrdila, da bosta sezono 2023 in priprave na odprto prvenstvo Avstralije začela na pokalu United, novo ustanovljenem tekmovanju mešanih ekip. Gre za teniški turnir z nagradnim skladom 15 milijonov evrov. Turnir ne bo ekshibicijski, udeleženci se bodo merili za točkovanje za svetovni lestvici.

Enajstdnevni turnir, na katerem bo sodelovalo 18 držav, bo potekal v Brisbanu, Perthu in Sydneyju, in bo nadomestil pokal ATP.

Drugi igralec sveta in 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam Nadal - branilec naslova na OP Avstralije - bo skupaj s 13. igralko s svetovne lestvice Paulo Badoso vodil špansko ekipo v Sydneyju. Prvi igralec sveta Španec Carlos Alcaraz namreč tam ne bo nastopil.

Španci bodo nastopali v skupini D z Veliko Britanijo in Avstralijo, ki jo vodi Nick Kyrgios.

Iga Swiatek Foto: Reuters

Najboljša igralka sveta Swiatek bo tudi prvo ime Poljske v Brisbanu in bo nastopila skupaj s Hubertom Hurkaczem, ki je na robu deseterice, tretja igralka sveta Jessica Pegula pa je v ekipi Združenih držav Amerike, v kateri so tudi Madison Keys, Taylor Fritz in Frances Tiafoe.

Američani bodo igrali v skupini C v Sydneyju skupaj z Nemčijo in Češko.

Caroline Garcia, ki je v ponedeljek premagala Arino Sabalenka in zmagala na finalnem turnirju sezone WTA, je prva igralka Francije, ki se bo v Perthu srečala s Hrvaško in Argentino.

Šestouvrščena Maria Sakari je edina druga ženska iz najboljše deseterice, ki sodeluje v močni grški ekipi s prvim nosilcem in tretjim igralcem sveta Stefanosom Cicipasom. Ta bo prav tako začel sezono v Perthu.

Med drugimi pomembnimi igralci na pokalu United sta še četrti igralec sveta Norvežan Casper Ruud in Nemec Alexander Zverev. Foto: Reuters

Druge igralke iz "top 10", med njimi tudi Sabalenka, Ons Jabeur in Coco Gauff, so se odločile, da bodo sezono začele na drugih turnirjih, verjetno v Adelaide, skupnem turnirju ATP in WTA, ki poteka istočasno.

Med drugimi pomembnimi igralci na pokalu United sta še četrti igralec sveta Norvežan Casper Ruud in Nemec Alexander Zverev, ki načrtuje vrnitev na igrišča po resni poškodbi gležnja.