Avstralke presenetljivo, Rusinje pa pričakovano do zmage

V skupini D so Švicarke s 3:0 premagale Nemčijo. Prvo točko so vpisale po zmagah Viktorije Golubić proti Andrei Petković s 6:4, 7:5 in uspeha Belinde Benčič proti Angelique Kerber s 5:7, 6:2, 6:2. V dvojicah sta Golubićeva in Jil Belen Teichmann zanesljivo s 6:1, 6:2 premagali Anna-Leno Friedsam in Nastasjo Mariano Schunk.

Švicarke se bodo v sredo za prvo mesto pomerile proti domačinkam Čehinjam, ki so sicer favoritinje za skupno zmago.

V skupini C je dvoboj med Slovaško in ZDA odločil obračun dvojic. Tam sta bili s 6:2, 6:7 (5), 12:10 od Caroline Dolehide in Coco Vandeweghe boljši Viktorija Kužmova in Tereza Mihalikova. Pred tem je Viktorija Kužmova s 6:4, 6:4 premagala Shelby Rogers, Američankam pa je zmago priborila Danielle Collins proti Anni Karolini Schmiedlovi, slavila je s 6:3, 6:2.

Danielle Collins je slavila proti Anni Karolini Schmiedlovi. Foto: Guliverimage

V sredo se bosta pomerili reprezentanci Španije in ZDA, več možnosti za napredovanje pa ima Španija, ki je dobila prvi obračun proti Slovaški z 2:1.

Popoldan so Rusinje, ki zaradi kazni nastopajo pod imenom Ruske teniške zveze, so pričakovano v skupini A s 3:0 premagale Kanado, Avstralke pa so v skupini B presenetljivo ugnale Belgijo z 2:1.

Odločilni obračun za prvo mesto v skupini A tako čaka Rusinje in Francozinje. Slednje v polfinale, kamor napreduje le najboljša reprezentanca, pelje le zmaga s 3:0.

Avstralke, ki v Pragi nastopajo brez prve igralke sveta, Ashleigh Barty, se bodo za mesto v polfinalu v sredo pomerile z reprezentanco Belorusije. Vse reprezentance v skupini B še imajo možnosti za napredovanje.

V Pragi na zaključnem turnirju sodeluje 12 ekip, najboljše iz štirih predtekmovalnih skupin s po tremi članicami bodo napredovale v polfinale.

Zaključno teniško tekmovanje ženskih ekip bi sicer moralo biti na sporedu že aprila v Budimpešti, a so ga zaradi koronske pandemije prestavili. Tako poteka šele v prvih dneh novembra, finale bo 6. novembra v dvorani O2 Arena.