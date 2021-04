Po karanteni v Mehiki: Čakaš, da čas mine in lahko odideš domov

Med dvobojem ni čutila nobene utrujenosti. Foto: Gulliver/Getty Images Kaja Juvan, ena najbolj perspektivnih teniških igralk pri nas, je bila še ena izmed mnogih, ki je zbolela za koronavirusom. Ta jo je "ujel" v Mehiki na turnirju v Monterreyju, kjer je morala s tekmovanjem prekiniti. Juvanova se je v Slovenijo vrnila prejšnjo nedeljo in že optimistično gleda v prihodnost.

"Imela sem zamašen nos, v grlu sem imela suh občutek, ampak načeloma se mi ni zdelo, da bi lahko zbolela. Med tekmo nisem čutila, da sem neobičajno utrujena. In tudi potem ni bilo nič slabše. Sem se kar pazila in skrbela zase. Lahko bi rekla, da sem bila skoraj brez simptomov," nam je uvodoma povedala 20-letna teniška igralka.

Vesela je, da je bolezen prestala brez težav

Desetdnevno karanteno je preživela v hotelu v Mehiki. Ob vsem tem ji je bilo žal, ker je morala prekiniti z igranjem na turnirju, saj se je na igrišču dobro počutila. "V Monterreyju so zelo dobre razmere za igranje. Žal mi je, ampak po drugi strani, ko izveš, da si zbolel za koronavirusom, imaš drugo osredotočenost. Torej da bolezen preboliš brez težav. Še vedno je veliko ljudi, ki so imeli kar nekaj težav. Predvsem moram biti vesela, da sem tako dobro prišla skozi."

V Mehiki so lepo skrbeli zanjo. V sobo so ji med drugim poslali tudi cvetje.

Trudila se je ostati pozitivna

Zadovoljna je bila, kako so v Mehiki poskrbeli zanjo. Edina slaba stvar je bila, da ni mogla odpreti okna, saj je bila nastanjena v 21. nadstropju hotela. "To je bilo malce neprijetno, ampak WTA in organizator turnirja so se res zelo potrudili. Že to, da so mi pustili ostati v hotelu. Lahko bi me prestavili v nekakšen covid hotel, tako pa smo se izognili dodatnim zapletom."

V času karantene je imela veliko časa za razmišljanje. Trudila se je ostati pozitivna, saj ni lahko biti deset dni sam v sobi. "Poskušala sem narediti stvari za šolo. Razmišljala sem tudi o tenisu, a vedela sem, da bom, ko bom prišla domov, kmalu morala začeti s tenisom. Razmišljala sem, kaj želim od svoje teniške kariere in na kakšen način. Konec koncev samo čakaš, da čas mine in da lahko odideš domov."

Doma ima ljudi, ki skrbijo zanjo

Desetdnevna karantena je pustila posledice na njenem telesu, a kot je dejala, pri treningih nima večjih težav. Morda je malce bolj zadihana, a ne čuti, da bi bilo zaradi tega karkoli težje.

"Trenutno je lopar malce težji, ampak zdi se mi, da je to podobno, kot če bi bil zdrava in dlje časa ne bi igrala tenisa. "Doma imam super ekipo in s kondicijskem trenerjem se bova pripravljala. Upam, da bom do turnirja v Istanbulu, ta je na sporedu čez dva tedna in pol, pripravljena. Če pa ne bom, bom še malo počakala. Raje sem dobro pripravljena na turnir, kot da bi količinsko igrala več časa."

"Če želim priti nazaj, bom morala biti potrpežljiva." Foto: Guliverimage

Zdržala je vse napore in pritiske

Kaja je v preteklosti večkrat dejala, da želi v svoji športni karieri delati majhne korake in zato ne želi prehitevati dogodkov. Po njenem mnenju je letošnja teniška sezona psihološko bolj naporna, saj se morajo igralci iz turnirja v turnir prilagajati protokolom. Zadovoljna je, da je zdržala vse te napore in pritiske ter da se je na OP Avstralije uvrstila v tretji krog.

"Malo mi je žal, da nisem mogla nadaljevati s tekmami in odpotovati v Miami. Zdaj je namreč obdobje, ko si turnirji sledijo drug za drugim in smo mislili igrati malo več. Po eni strani sem zadovoljna s svojo igro, po drugi strani pa vem, da je veliko rezerve. Položaj poskušam vzeti takšnega, kot je, in iz tega potegniti najbolje. Če želim priti nazaj, bom morala biti potrpežljiva. Še nikoli nisem bila v takšni situaciji."

Kaja Juvan se vedno zelo rada vrača domov. Tokrat je še posebej pogrešala stike s svojimi najbližjimi.

Predvsem je pogrešala stike z ljudmi

Kaja se vedno vrača domov. V zadnjih štirih mesecih je bila doma le pet dni. Po izkušnji, ko je bila deset dni zaprta v sobi, ji je najbolj manjkal stik z njenimi najbližjimi. "Zdaj imam eno redkih priložnosti, ko sem lahko kakšen dan več doma. Tukaj imam okrog sebe ljudi, ki tudi malo poskrbijo zame. Na žalost je trenutno 'lockdown', ampak iz tega je treba potegniti najbolje. Že nekajkrat sem bila v takšni situaciji. Če bo res samo enajst dni, bo dobro," je še povedala trenutno 91. igralka sveta.