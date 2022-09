Nove težave za nekdanjo številko 1

Štiriindvajsetletna Japonka Naomi Osaka bi se morala v drugem krogu pomeriti z Brazilko Beatriz Haddad Maio, a se je umaknila z besedami, da ji telo "ne dovoli" tekmovati. "V čast mi je, da lahko igram na turnirju Toray Pan Pacific Open pred neverjetnimi navijači tukaj na Japonskem," je dejala Osaka v izjavi, ki so jo objavili organizatorji. "To je bil in vedno bo zame poseben turnir in želim si, da bi lahko danes stopila na igrišče, a mi telo ne dovoli. Hvala za vso vašo podporo ta teden in se vidimo naslednje leto."

Osaka, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je želela prekiniti niz slabe forme prav v Tokiu, kjer je bila branilka naslova. V Tokiu je zmagala leta 2019, kar je bil tudi zadnji turnir, ki so ga uspeli izpeljati pred pandemijo novega koronavirusa. Njen dvoboj v prvem krogu proti v Rusiji rojeni Avstralki, Darii Saville, z dekliškim priimkom Gavrilova, je trajal le sedem minut, preden si je Avstralka poškodovala koleno in odstopila.

Osaka je na zadnjih treh turnirjih pred Tokiom izpadla že v prvem krogu. Na svetovni ženski jakostni lestvici WTA je nazadovala na 48. mesto. Osaka je zadnji naslov osvojila lani na odprtem prvenstvu Avstralije.