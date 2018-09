Osaka prvič v top 10, Jakupovičeva in Juvanova rekordno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlada japonska teniška igralka Naomi Osaka, ki je prepričljivo osvojila zadnji grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA, je na današnji lestvici WTA napredovala med najboljšo deseterico. Po svojem prvem naslovu na turnirjih velike četverice se je povzpela za 12 mest in je po novem sedma igralka sveta. Na vrhu je ostala Romunka Simona Halep.

US Open je pričakovano premešal vodilno deseterico teniške lestvice. Poleg Osake se je za deset mest povzpela tudi finalistka New Yorka Američanka Serena Williams in je po novem na 16. mestu, ko se vrača na sceno po porodniški odsotnosti.

Na vrhu prepričljivo ostaja Halepova z 8061 točkami, ki je na OP ZDA izpadla že v prvem krogu, ter Danka Caroline Wozniacki (5975), ki se je poslovila v drugem krogu. Na tretje mesto se je kljub porazu v tretjem krogu povzpela Nemka Angelique Kerber (5425).

Foto: Sportida

Med slovenskimi igralkami ostaja najboljša Tamara Zidanšek, ki je napredovala za mesto in je po novem 75. igralka sveta, Polona Hercog je ostala na 77. mestu, med top 100 je še Dalila Jakupovič, ki je izboljšala svojo rekordno uvrstitev in je zdaj na 90. mestu. Velik skok po lestvici je uspel 17-letni Kaji Juvan, ki je napredovala kar za 57 mest na 191.

* Lestvica WTA (10. september 2018):

1. (1) Simona Halep (Rom) 8061 točk

2. (2) Caroline Wozniacki (Dan) 5975

3. (4) Angelique Kerber (Nem) 5425

4. (6) Caroline Garcia (Fra) 4725

5. (5) Petra Kvitova (Češ) 4585

6. (7) Jelina Svitolina (Ukr) 4555

7. (19) Naomi Osaka (Jap) 4115

8. (8) Karolina Pliškova (Češ) 4105

9. (3) Sloane Stephens (ZDA) 3912

10. (10) Jelena Ostapenko (Lat) 3787

...

75. (76) Tamara Zidanšek (Slo) 824

77. (77) Polona Hercog (Slo) 810

90. (91) Dalila Jakupovič (Slo) 718

191.(242) Kaja Juvan (Slo) 305

...